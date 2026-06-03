Лондонська благодійна організація Barnet Refugee Service, яка займається питаннями допомоги біженцям, може сприяти відмиванню репутації екс-власника збанкрутілого “Дельта банку” Миколи Лагуна перед його переїздом до Великобританії. Про це йдеться у матеріалі видання EU Today. Причиною для таких підозр став той факт, що сестра Лагуна, Антоніна Лагун, минулої осені стала членом опікунської ради організації. “Це сталось через пʼять днів після того, як на Лагуна наклали санкції органи влади України”, – відзначають журналісти. До Лондона Антоніна Лагун втекла через низку кримінальних справ, порушених проти неї в Україні.

За інформацією видання, організація працює під брендом New Citizens’ Gateway і, зокрема, сприяє у оформленні віз біженця та подальшого отримання статусів для полегшення інтеграції у британське суспільство. Антоніна Лагун (Antonina Lagun) увійшла до списку членів наглядової ради організації. На сайті фонду сказано, що Антоніна Лагун має “понад 20-річний досвід роботи у сфері фінансового лідерства, управління та ризиків”. “Як заступник голови правління провідної фінансової організації, вона керувала злиттям на суму 4 млрд фунтів стерлінгів, а як фінансовий директор диверсифікованої холдингової групи контролювала активи на суму 800 млн фунтів стерлінгів та керувала транскордонними операціями на суму понад 470 млн фунтів стерлінгів”, – сказано на сайті організації у розділі Trustees.

Посилаючись на численні публікації в українських медіа, західні журналісти підкреслюють, що “диверсифікована холдингова група” – це набір офшорних компаній, через які брат Антоніни та його оточення де-факто відмивали гроші рефінансування Національного банку, а також кредити державних Ощадбанку і Укрексімбанку. “А видані фіктивним фірмам позики в результаті позбавили збанкрутілу фінустанову реальних застав. І коли прийшов час платити за депозитами після банкрутства, в другому за величиною приватному банку країни не було на це коштів. Національний банк вивів “Дельта банк” з ринку через махінації та дисбаланс у фінансах в 2015 році. Після цього почалось розслідування схем виведення коштів”, – сказано в матеріалі.

Для західних читачів видання нагадує, що в Україні Лагуна переслідують у десятку кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві та виведенні коштів через офшорні рахунки на суми, еквівалентні сотням мільйонів фунтів стерлінгів. “Антоніна була його близьким бізнес-партнером, на неї були записані десятки активів, зокрема, і в галузі нерухомості. Також вона входила до кредитного комітету банку, який видавав позики підставним особам під фіктивні застави. Через це Антоніна – разом з Миколою – зараз є відповідачами за судовим позовом Фонду гарантування вкладів на 23 млрд грн. – це близько 400 млн фунтів стерлінгів”, – йдеться в статті.

Автори також додають, що Лондона Антоніна, найімовірніше, втекла не стільки від війни, скільки від кримінального переслідування на батьківщині. “Відтак її поява в організації, що займається наданням допомоги біженцям… мала би насторожити інших опікунів, а також донорів і партнерів Barnet Refugee Service. Адже найменший due diligence за прізвищем доктора Лагун мав би вивести на інший, неприхований і дуже токсичний для будь-якої благодійної організації Великобританії слід – співпраці із росією”,- сказано в матеріалі. Як приклад видання наводять дані про те, що у Миколи Лагуна з 2014 року є російський паспорт, а також переписав частину активів в росії на оточення колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова. Крім того, Лагун є прямим бізнес-партнером Кіріла Дмітрієва – нинішнього економічного переговірника росії зі США.