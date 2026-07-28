Медовий Спас 2026 в Україні: яка нова дата Маковія та які є важливі традиції

Святкування Медового Спасу в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Серпень традиційно розпочинається одним із найшанованіших церковних свят — Медовим Спасом, який українці також називають Маковієм. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата святкування змінилася.

Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть Медовий Спас у 2026 році, що означає це свято та яких звичаїв варто дотримуватися.

Коли Медовий Спас у 2026 році

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар усі церковні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Тому у 2026 році Медовий Спас, або Маковія, відзначатимуть 1 серпня. За старим церковним стилем дата припадала на 14 серпня.

Цього ж дня відбуваються ще кілька важливих подій церковного календаря:

розпочинається Успенський піст, який триває два тижні;

віряни вшановують Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього;

згадують сімох святих мучеників Макавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара.

Чому свято називають Медовим Спасом і Маковієм

Назва “Медовий Спас” виникла завдяки давньому звичаю починати збір нового меду саме на початку серпня. Пасічники приносили перший урожай до храму, щоб освятити його, а вже після цього мед дозволялося куштувати всій родині.

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Не менш популярною є й назва “Маковій”. Вона пов’язана одразу з двома традиціями. З одного боку, саме в цей час достигає мак, який також освячують у церкві. З іншого — цього дня Церква вшановує пам’ять святих мучеників Макавеїв, які залишилися вірними Богові навіть перед загрозою смерті.

Офіційна ж назва свята у церковному календарі — Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього. За церковним переданням, у Константинополі частину Хреста Господнього урочисто виносили для поклоніння вірян під час епідемій. Люди вірили, що святиня приносить зцілення та Божий захист, тому ця традиція стала символом духовного очищення і надії.

Які традиції Медового Спасу збереглися донині

Маковія залишається одним із тих свят, коли українці особливо охоче відвідують богослужіння, освячують кошики з новим врожаєм та дотримуються давніх звичаїв. Традиційно, перед походом до церкви господині готують випічку з медом і маком.

До храму традиційно несуть:

свіжий мед;

головки маку;

запашні лікувальні трави;

святкові букети, які називають маковійчиками;

свіжу випічку.

У деяких регіонах України досі збереглися старовинні звичаї освячувати криниці або джерела. Через це Медовий Спас ще називають Спасом на Воді.

Освячений мед у багатьох родинах зберігають протягом року та вживають під час застуди або великих церковних свят. А освячені трави ставлять біля домашніх ікон як символ захисту та Божого благословення.

Після храму родини збираються разом, а на столах з’являються пироги, булочки, медові пряники та інші домашні смаколики.

Народні прикмети на Маковія

Погода у день Медового Спасу мала для наших предків особливе значення, адже за нею визначали, якою буде друга половина літа, початок осені, і якого врожаю очікувати.

Найвідоміші народні прикмети:

Якщо на Маковія йде дощ — восени буде менше пожеж.

Якогою буде погода на Медовий Спас, тобою й на Успіння Пресвятої Богородиці.

Після Медового Спасу бджоли відпочивають.

Відліт ластівок віщує швидке похолодання.

На Маковія перелітні птахи почали залишати свої гнізда і відлітати на південь — до швидких холодів.

Відцвітання троянд цього дня означає, що літо поступово завершується.

Якщо з’їсти першу ложку меду та загадати бажання, воно обов’язково збудеться.

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