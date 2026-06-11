Феномен Буданова: експерт розібрав високий рівень довіри до керівника ОП

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Політичний аналітик Назар Приходько пояснив високий рівень довіри українців до керівника Офісу президента Кирило Буданов результатами його роботи та суспільним запитом на сильне лідерство. За його словами, нове опитування КМІС свідчить, що громадяни продовжують підтримувати тих, кого вважають здатними брати на себе відповідальність і забезпечувати захист держави. Аналітик також звернув увагу, що Буданов залишається серед лідерів суспільної довіри навіть після переходу на цивільну посаду.

Про це Приходько написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

Допис Назара Приходька. Фото: скриншот

Буданов залишається у топ-3 лідерів суспільної довіри в Україні

На думку аналітика, головний сигнал нового дослідження полягає не лише у цифрах довіри, а й у тому, кого саме українці сьогодні готові підтримувати.

“Мої співгромадяни роблять ставку на тих, кого вважають здатними брати відповідальність, захищати державу та досягати результату. Запит на лідерство та захист нікуди не дівся”, — зазначив Приходько.

Водночас аналітик вважає випадок Буданова особливим, оскільки після переходу на цивільну посаду він не лише зберіг високий рівень підтримки, а й залишається серед найбільш популярних публічних діячів країни.

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“Нинішні показники довіри є своєрідним індикатором ефективності роботи на посаді керівника ОП”, — наголосив він.

Аналітик також навів конкретні показники, зафіксовані соціологами.

“Буданов залишається у топ-3 лідерів суспільної довіри в Україні. Йому довіряють 70% громадян, а баланс довіри-недовіри становить +48%”, — зауважив Приходько.

Як писали Новини.LIVE, раніше політичний експерт Олег Постернак звертав увагу на те, що однією з ключових переваг Кирила Буданова є його розгалужена система професійних і неформальних зв’язків із європейськими партнерами. На думку аналітика, наявність таких контактів створює додаткові можливості для ведення переговорів та розв’язання складних питань на міжнародному рівні.

Крім того, нещодавно Буданов отримав нові повноваження у гуманітарній сфері. Він очолив Координаційну раду, діяльність якої зосереджена на питаннях підтримки ветеранів, повернення військовополонених і цивільних заручників, а також допомоги родинам зниклих безвісти. Одним із головних завдань нового органу стане посилення координації державної політики та вдосконалення механізмів підтримки зазначених категорій громадян.