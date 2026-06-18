День літнього сонцестояння 2026: який простий ритуал привабить багатство

Красива дівчина з вінком на голові. Фото: depositphotos.com

Вже у ці вихідні українці зустрічатимуть найдовший світловий день у році — День літнього сонцестояння. Наші предки вірили, що це момент найбільшої енергії природи. А певні ритуали допомагають залучити у життя удачу та добробут.

Новини.LIVE розповідає, що варто зробити під час літнього сонцестояння 21 червня, щоб увесь рік жити в достатку.

Чому літнє сонцестояння пов’язують із достатком

Для наших предків Сонце символізувало життєву силу, родючість і процвітання. Люди вірили, що у літнє сонцестояння природа набуває найбільше сонячної енергії, і цією енергією вона ділиться з усіма, хто правильно попросить. Проводили обряди, просячи у Сонця про багатий врожай, який і був запорукою багатства та ситого життя.

І сьогодні езотерики та навіть психологи радять проводити прості ритуали, спрямовані на залучення грошей, успіху в справах та добрих змін. Особливо важливо думати про хороше, мріяти, дякувати Всесвіту за те, що ви вже маєте. Адже позитив, який ви випромінюватимете повернеться до вас сторицею.

Який простий ритуал на гроші варто провести у день літнього сонцестояння

Це один із найвідоміших обрядів, для якого вам знадобиться ваш гаманець. Його слід “наповнити енергією достатку”. Для цього вранці 21 червня гаманець слід залишити на сонці на кілька хвилин. Вміст гаманця залишіть, але без чеків. У цей момент важливо подумки уявити фінансову стабільність, успішні проєкти, нові можливості для заробітку та життя без постійних матеріальних турбот.

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У народі вірили, що цього дня не можна скаржитися на нестачу грошей або говорити про власні фінансові проблеми. Натомість рекомендували дякувати за все хороше, що вже є у житті.

Також вдалим знаком вважалося:

навести лад у гаманці;

позбутися старих чеків;

розрахуватися з дрібними боргами;

зробити добру справу або допомогти тим, хто цього потребує;

скласти список фінансових цілей на найближчі місяці.

Які прикмети на добробут існували у наших предків

У день сонцестояння люди збирали ароматні трави — м’яту та чебрець. Ввечері проводили обряд: у велике багаття кидали жмут трав та спостерігали за димом. Якщо підіймався високо в небо, чекати цього року на щастя, міцне здоров’я та достаток. Якщо ж стелився низько над землею, рік міг принести труднощі.

Популярним був звичай плести вінки з польових квітів. Під час плетіння люди зосереджувалися на своїх найзаповітніших бажаннях — від гармонії в родині до фінансового успіху. Вважалося, що щирі думки, вкладені у вінок, допомагають наблизити бажане.

Також наші предки були переконані: якщо зустріти схід Сонця у день літнього сонцестояння з хорошими думками та вірою у власні сили, то наступні місяці можуть принести приємні новини та прибутки.

Раніше ми розповідали, що треба зробити у день літнього сонцестояння, щоб здійснити своє заповітне бажання.

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