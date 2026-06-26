Це підірве довіру до Заходу: СБУ може тиснути на українську журналістку та американського медіатора

Польський аналітик Марчін Вишневський заявив, що можливий тиск на українську журналістку Юлію Забеліну та американського медіатора Девіда Гормана може негативно вплинути на довіру західних партнерів до України. Про це йдеться у його публікації на польському інтернет-порталі Salon24.

За твердженням автора, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад нібито планує інформаційну кампанію проти Забеліної, Гормана та женевського Центру гуманітарного діалогу (HD), звинувачуючи їх у зв’язках із Росією. На думку Вишневського, це може бути спробою дискредитувати незалежних журналістів і міжнародних медіаторів.

«Якщо перший заступник голови СБУ Олександр Поклад реалізує запланований “наїзд” на журналістку Юлію Забеліну та американського медіатора Девіда Гормана, це буде не лише внутрішньою українською справою. Це стане черговим ударом по довірі Заходу до Києва саме тоді, коли регіон найбільше потребує єдності перед російською загрозою», — пише Вишневський.

Аналітик вважає, що подібний розвиток подій може викликати додаткові питання щодо незалежності українських інституцій та ускладнити відносини із західними партнерами. Особливо чутливими такі процеси, на його думку, є для Польщі, яка безпосередньо залежить від стабільності на східному фланзі НАТО.

«Якщо СБУ замість боротьби з російською агентурою буде займатися “гасінням” незалежних журналістів і медіаторів — це не зміцнення держави, а її послаблення зсередини», — пише Вишневський.

Автор також наголошує, що внутрішні конфлікти навколо українських силових структур уже виходять за межі внутрішньої політики й можуть позначитися на сприйнятті України у Варшаві, Брюсселі та Вашингтоні.

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