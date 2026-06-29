Проїзд для пенсіонерів у транспорті: де і чому доведеться платити

Люди спускаються в метро у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Людей похилого віку держава забезпечує різноманітними пільгами. Наприклад, пенсіонери можуть економити на поїздках у громадському транспорті. Але ця пільга працює не для всіх.

Про це йдеться у постанові Кабміну України “Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування“, передає Новини.LIVE.

Пільги у громадському транспорті і на таксі для пенсіонерів у липні

Гроші за проїзд з пенсіонерів не беруть у таких видах громадського транспорту, як:

трамва;

автобус;

тролейбус;

приміська електричка.

Оплачувати місце доведеться у міжміських автобусах та поїздах. Причина: пільга не діє на ці види транспорту.

Також у Києі мешканці та гості платять за проїзд в метро. Втім, для киян доступна “Картка киянина”, яку можуть оформити люди пенсійного віку й отримати пільгові умови на проїзд в підземці.

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Щодо таксі — то ця послуга для пенсіонерів є платною.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що деякі пенсіонери в Україні можуть платити менше за комунальні послуги. Окремі пільги надаються мешканцям сіл. Так, колишні вчителі, медики, фармацевти і працівники культури можуть отримати повну компенсацію на газ, світло й тверде паливо. А громадянам з маленькими доходами надається житлова субсидія.

Раніше Новини.LIVE писали, кому в Україні надається пенсія по інвалідності. Таку допомогу призначають людям, які є частково або повністю непрацездатними. Втім, виплати можуть скасувати за певних умов.

Також Новини.LIVE розповідали про максимальну та мімальну пенсію в Україні. Так, у липні 2026 року держава продовжить забезпечувати громадян виплатами. Розмір пенсій, наприклад, коливатиметься від 2 595 до 25 950 гривень.