З іменинами Петра і Павла 2026: щирі привітання у листівках, прозі та віршах

Ікона апостолів Петра і Павла, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE
Українці зустрічають велике православне свято День Петра і Павла сьогодні, 29 червня. Цього дня не тільки вшановують святих апостолів, а й вітають з іменинами усіх чоловіків, які мають ці сильні імена.
Новини.LIVE ділиться красивими та щирими привітаннями з Днем ангела Петра і Павла у віршах, прозі та листівках.
Красиві привітання з іменинами для Петра
Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза, щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
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Щиро вітаю із Днем ангела, Петре! Бажаю міцного здоров’я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.
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Петре, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
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Дорогий Петре, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає в усіх справах.
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
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З іменинами, Петре! Бажаю незламної віри, міцного здоров’я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.
Щирі привітання з Днем ангела для Павла
З Днем ангела, Павле! У цей світлий день бажаю міцного здоров’я і мирного неба над головою! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе захищає!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
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Павле, щиро вітаю тебе з іменинами! Бажаю безмежного щастя, чистого кохання, миру і міцного здоров’я.
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Ти, Павло, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Дорогий Павле, вітаю з Днем ангела! Бажаю тепла миру і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усіх бід та допомагає долати будь-які труднощі.
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Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
Раніше ми розповідали, які справи варто зробити у День Петра і Павла, щоб привабити у життя щастя та достаток.
Нагадаємо, також ми ділилися, які заборони не можна порушувати на Петра і Павла, щоб не лити сльози увесь рік.