З іменинами Петра і Павла 2026: щирі привітання у листівках, прозі та віршах

Ікона апостолів Петра і Павла, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Українці зустрічають велике православне свято День Петра і Павла сьогодні, 29 червня. Цього дня не тільки вшановують святих апостолів, а й вітають з іменинами усіх чоловіків, які мають ці сильні імена.

Новини.LIVE ділиться красивими та щирими привітаннями з Днем ангела Петра і Павла у віршах, прозі та листівках.

Красиві привітання з іменинами для Петра

Петре, ми вас всі вітаємо,



щастя зичимо й добра,



Щоб життя було яскравим



І в душі цвіла весна!



Ще наснаги у роботі,



Муза, щоб не йшла від вас



Довгих літ, казкових ночей,



радості, привіт від нас!

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Листівки з іменинами Петра 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Щиро вітаю із Днем ангела, Петре! Бажаю міцного здоров’я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.

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Петре, тобі бажаю позитиву,



Грошей багато, креативу,



Ще нескінченної удачі,



На морі десь прикольну дачу.



Щоби на ранок не хворіти



Ну і, звичайно, не старіти!

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Дорогий Петре, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає в усіх справах.

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Листівки з іменинами Петра 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Як пісня дзвінко ллється,



Хай гарно так живеться,



Хай доля посміхається,



Здоров’я додається,



Хай буде свято на душі,



А серце щастям багатіє,



Хай водограй вирує почуттів,



Збуваються всі мрії!

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З іменинами, Петре! Бажаю незламної віри, міцного здоров’я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.

Щирі привітання з Днем ангела для Павла

З Днем ангела, Павле! У цей світлий день бажаю міцного здоров’я і мирного неба над головою! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе захищає!

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Листівки з іменинами Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Рано-вранці, до сходу сонця



Ангел стукав у віконце



І сказав мені новину,



Що у Павла іменини!



Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,



Блакитних чи карих, чи сірих очей,



І щастя безмежного, щастя людського,



В житті кохати когось, лише одного!

***

Павле, щиро вітаю тебе з іменинами! Бажаю безмежного щастя, чистого кохання, миру і міцного здоров’я.

***

Ти, Павло, у нас боєць,



І в роботі молодець!



Люблять всі тебе дівчата,



Липнуть всі, немов ти м’ята,



Ти в нас гордий, не здаєшся,



На любов не піддаєшся!



Хай завжди тобі везе,



І в житті буде усе!

***

Листівки з іменинами Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Дорогий Павле, вітаю з Днем ангела! Бажаю тепла миру і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усіх бід та допомагає долати будь-які труднощі.

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Хай Ангел від бід тебе захищає,



І серце твоє від нудьги вберігає!



Тебе, Павло, вітаю в славний день,



Бажаю радості, сміху й пісень!

Раніше ми розповідали, які справи варто зробити у День Петра і Павла, щоб привабити у життя щастя та достаток.

Нагадаємо, також ми ділилися, які заборони не можна порушувати на Петра і Павла, щоб не лити сльози увесь рік.