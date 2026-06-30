Анчелотті пояснив, чому Неймар не зіграв проти Японії на ЧС-2026

Карло Анчелотті та Неймар. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті пояснив, чому Неймар так і не з’явився на полі у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії. Наставник зізнався, що планував випустити зіркового форварда, однак змінив рішення через розвиток подій на полі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Неймар просидів матч на лавці запасних. Фото: Reuters

Чому Неймар залишився в запасі

За словами італійського фахівця, він готував вихід Неймара в додатковий час. Водночас Анчелотті обговорював із футболістом можливість появи на полі приблизно на 60-й хвилині, якщо Бразилії не вдасться зрівняти рахунок.

“Ми зрівняли рахунок, і я не хотів змінювати розстановку”, — пояснив Анчелотті.

Тренер додав, що після гола Каземіро команда почала краще контролювати гру, тому він вирішив не порушувати ігровий баланс. У підсумку Неймар провів увесь матч на лаві запасних.

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Бразилія здобула перемогу над Японією з рахунком 2:1. Японці відкрили рахунок у першому таймі після гола Сано, після перерви Каземіро відновив рівновагу, а переможний м’яч на 90+6-й хвилині забив Габріел Мартінеллі.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії зіграє з переможцем пари Кот-д’Івуар — Норвегія.

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