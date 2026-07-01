Удар російського дрона по маршрутці в Херсоні: загинули дві людини

Наслідки удару РФ по маршрутці в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Російські військові вранці, 1 липня, вдарили з безпілотного апарата по маршрутному таксі з пасажирами у Херсоні, внаслідок чого на місці померли двоє людей. Крім загиблих, до лікарні з пораненнями доставили п’ятьох жінок та одного чоловіка.

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

Росіяни цілеспрямовано б’ють дронами по звичайних маршрутках в Херсоні

У Центральному районі Херсона близько 07:00, 1 липня, російська армія атакувала цивільний громадський транспорт. Ворожий безпілотник завдав удару по маршрутному таксі в момент, коли всередині перебувала найбільша кількість пасажирів, які їхали на роботу та у власних справах.

Наслідки атаки по маршрутці. Фото: Херсонська ОВА

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що оператор дрона окупантів чітко бачив перед собою мирний об’єкт, проте свідомо прийняв рішення атакувати людей.

Кров на землі. Фото: Херсонська ОВА

Удар дрона призвів до загибелі двох людей, особи яких зараз намагаються встановити правоохоронці та фахівці. Ще шестеро херсонців зазнали поранень різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, у всіх постраждалих діагностували мінно-вибухові травми. Медики херсонських лікарень оперативно госпіталізували потерпілих, проводять їхнє повне обстеження та надають усю необхідну допомогу.

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Наслідки удару РФ по маршрутці. Фото: Херсонська ОВА

Серед госпіталізованих пасажирів маршрутки перебуває 36-річний чоловік, а також п’ятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Відомо, що одна з поранених жінок працює медичною сестрою в одному з місцевих закладів охорони здоров’я. Начальник ОВА висловив глибокі співчуття родинам і близьким загиблих мешканців міста. Інформація щодо трагедії продовжує оновлюватися та уточнюватися.

Новини.LIVE висвітлювали й інші злочини російської армії проти цивільних в Херсоні. Раніше, 25 червня, ворожий безпілотник атакував медичний заклад, поранивши п’ятьох працівників лікарні.

А 16 червня, під час ударів БпЛА по Корабельному району, ворог поцілив у маршрутне таксі та бригаду комунальників. Унаслідок того обстрілу одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.