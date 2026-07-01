Прогноз магнітних бур на липень 2026: коли будуть сильні коливання

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Протягом липня очікується висока сонячна активність із кількома потужними геомагнітними сплесками, які можуть негативно вплинути на самопочуття людей та роботу техніки. Сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності свого 25-го циклу, через що регулярні викиди заряджених частинок провокуватимуть шторми у захисному магнітному полі Землі.

Новини.LIVE розповість, які дні у липні будуть з сильними магнітними бурями, посилаючись на дані дослідників Space Weather.

Прогноз магнітних бур на липень 2026 року

Почнеться місяць із максимального спокою, бо низький індекс збурення дозволить людям багато гуляти та відпочивати.

Проте вже у першій декаді липневе сонце завдасть сильного удару, який спровокує мігрені та проблеми з тиском у чутливих людей.

Помірні магнітні бурі викликатимуть у людей безсоння, сильну дратівливість, сонливість та слабкість. Наприкінці другої декади очікується нестабільний шторм, який постійно коливатиметься за силою, тому лікарі радять у ці дні не перенапружуватися.

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Найнебезпечнішим стане кінець місяця. Землю накриє екстремальна магнітна буря найвищого рівня, яка сильно вдарить по самопочуттю кожної людини.

Календар небезпечних періодів та рівнів магнітної активності на липень 2026 року

1–6 липня — спокійна магнітосфера, низький рівень небезпеки (індекс Кр 2–3);

7–9 липня — перша важка буря високого червоного рівня (індекс Кр 5–6);

10–15 липня — стабільний та безпечний геомагнітний фон (індекс Кр 2–3);

16 липня — помірне збурення жовтого рівня, що викликає апатію (індекс Кп 4);

17 липня — короткий одноденний перепочинок у межах норми (індекс Кп 3);

18 липня — повторна помірна буря, яка несе ризик безсоння (індекс Кп 4);

19 липня — стабільне та безпечне магнітне поле (індекс Кр 2–3);

20–22 липня — триденний помірний шторм із різкими сплесками сили (індекс Кп 4–5);

23–28 липня — тривале затишшя та низький рівень небезпеки (індекс Кр 2–3);

29–31 липня — найнебезпечніша екстремальна буря червоного рівня (індекс Кр 6–7).

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українські синоптики попереджають, що поточна хвиля спеки, яка накрила країну 1 липня, є лише початком температурних аномалій цього місяця. За прогнозами Укргідрометцентру, середня температура в липні очікується на 2–3 °C вищою за кліматичну норму при значному дефіциті опадів.

Вже з 2 липня очікується поступове послаблення спеки завдяки наближенню холодного атмосферного фронту, який спочатку принесе прохолоду в західні регіони, а до 3–4 липня — на більшу частину території України. Попри це, липень за оцінкою синоптиків принесе як посушливу спеку, так і короткочасні грозові зливи.