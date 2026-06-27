Ryanair може переглянути розміри ручної поклажі: ЄС встановив нові норми

Політ в літаку Ryanair. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багатьох мандрівників спокушають ціни на квитки ірландського лоукостера Ryanair. Так, квитки з Польщі до Італії можна придбати всього за 20-30 доларів. Проте мало хто враховує, що зміна бронювання, резервування місця та плата за багаж, суттєво збільшує витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Ручна поклажа Ryanair

Проте історичні зміни в законодавстві ЄС щодо прав пасажирів може змусити Ryanair переглянути свої чинні правила.

Після майже десятиліття переговорів Європейська Рада та Європейський Парламент досягли історичної угоди, яка надає пасажирам право безкоштовно перевозити ручну поклажу на борту. Мандрівники можуть взяти із собою додатково одну невелику особисту сумку, яка повинна поміститися під переднім сидінням.

Експерт з авіації Джеймс Дойл (FRAeS) пояснив, що без доплат пасажирам дозволять брати на борт сумочку, рюкзак або сумку для ноутбука розмірами до 40 см × 30 см × 15 см, а також на одну невелику валізу на коліщатках. Як очікується, її вага не повинна перевищувати 7 кг, а сумарні розміри — 100 см.

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“Бюджетні авіакомпанії майже напевно підвищать стандартні ціни на квитки, щоб компенсувати втрачені доходи від зборів за багаж. Найбільше виграють пасажири, які подорожують з мінімальним багажем і доплачують 20–60+ євро за пріоритетну посадку або невелику ручну поклажу”, — розповів фахівець.

Проте він додав, що авіакомпанії повинні надавати можливість вибрати дешевший тариф, якщо під час бронювання ви відмовляєтеся від невеликої валізи на коліщатках.

Орієнтовно, нові правила повинні запрацювати протягом року. Засновник і генеральний директор Boston Warwick Джеймс розповів, що нинішні збори за ручну поклажу залишаються в силі для всіх бронювань на 2026 рік та більшої частини 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.