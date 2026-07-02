Надійні кросовери, які легко прослужать понад 15 років

Honda Pilot 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля нового кросовера часто пов’язана з бажанням отримати надійний транспортний засіб на довгі роки вперед. Автоексперти визначили кілька моделей, які за умови регулярного технічного обслуговування здатні стабільно працювати щонайменше 15 років. До цього переліку увійшли популярні сімейні автомобілі, що займають перші місця в рейтингах задоволеності власників. Вони потребують мінімальних витрат на утримання та вкрай рідко відвідують ремонтні майстерні. Головними критеріями відбору стали витривалість двигунів, стійкість до корозії та висока якість збирання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Компактні фаворити

Кросовер Honda CR-V залишається бестселером протягом кількох десятиліть завдяки надійності та низькій вартості володіння. Автомобіль вважається однією з найбезпечніших інвестицій для водіїв, які шукають компактну сімейну машину. Модель також доступна у високоефективних гібридних модифікаціях, які пропонують відмінну паливну економічність.

Головний конкурент Toyota RAV4 Hybrid визнаний експертами одним з найнадійніших автомобілів. Секрет довговічності цієї моделі криється в передовому захисті елементів кузова від корозії. Статистика страхових компаній фіксує вкрай низький відсоток звернень через технічні несправності, що дозволяє машині очолювати рейтинги довговічності.

Рамні позашляховики

Для любителів подорожей та складних дорожніх умов ідеальним вибором стане рамний Toyota 4Runner. Своєю міцною конструкцією він нагадує повноцінну вантажівку, що дозволяє легко долати пробіг понад 480 000 км. Працівники великих авторозбірок підтверджують, що екземпляри початку 2000-х років досі демонструють ідеальну роботу двигунів та іншихх вузлів.

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Якщо пріоритетом є наявність трьох рядів сидінь, лідером сегмента виступає Honda Pilot. Великий сімейний кросовер оснащений витривалим двигуном V6, який довів свою безвідмовність у щоденній важкій експлуатації. На відміну від багатьох конкурентів, ця модель рідко потрапляє на звалища через передчасний знос силових агрегатів.

Преміальний вибір

У люксовому сегменті перше місце за довговічністю впевнено утримує новий позашляховик Lexus GX 550. Преміальне крило компанії Toyota використовує найсуворіші стандарти контролю якості під час виробництва. Модель вдало поєднує високий рівень комфорту, розкішне оздоблення салону та серйозний позашляховий потенціал.

Статистичні дані підтверджують, що витрати на обслуговування цього повнорозмірного позашляховика протягом перших років залишаються мінімальними для преміумкласу. Незалежні споживчі звіти регулярно віддають бренду перші позиції в рейтингах загальної надійності. Це робить покупку вигідним довгостроковим капіталовкладенням.

Раніше Новини.LIVE писали, який кросовер залишається надійним навіть після закінчення гарантії. Загальна статистика свідчить про високу витривалість основних механічних вузлів Audi Q3.

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