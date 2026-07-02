Цього тижня можуть розглянути скасування санкцій проти Богдана Пукіша, – ЗМІ

Уже цієї п’ятниці, ймовірно, може розглядатися питання про перегляд або скасування санкцій щодо бізнесмена Богдана Пукіша. Про це пише Фраза.юа з посиланням на джерела.

Нагадаємо, санкції проти Пукіша були введені рішенням РНБО та введені в дію указом президента України від 2 травня 2026 року. Обмеження застосовані строком на 10 років та передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону виведення капіталу та інші санкційні механізми. Офіс Президента тоді прямо назвав Богдана Пукіша “партнером та соратником підсанкційного Віктора Медведчука”.

“Цієї ночі знову били по столиці. Це і є справжня ціна нашої незалежності від Росії. Президент запровадив санкції проти Богдана Пукіша – людини, яку пов’язують із Віктором Медведчуком, яка має російський паспорт і чиє підприємство фігурувало в історії з постачанням бракованих мінометних боєприпасів для армії. За нашою інформацією, фінансову зацікавленість у реалізації цього проєкту можуть мати окремі впливові особи, зокрема бізнесмен Штілерман та сам Умеров, яких пов’язують зі справою “Мідас””, – зазначило джерело.

Бо поки українці щоночі гинуть під російськими ракетами, питання полягає в тому, чи готова держава демонструвати послідовність у власній санкційній політиці, додав співрозмовник видання.

Пукіша став широко відомим після скандалу навколо 120 тисяч мінометних мін українського виробництва, які нібито виявилися непридатними для використання та становили небезпеку для самих українських військових.

У травні 2025 року журналісти “5 каналу” оприлюднили розслідування щодо неякісних 120-мм мін, нібито вироблених на Павлоградському хімічному заводі. Згодом правоохоронці повідомили про затримання посадовців підприємства та представників Міноборони, відповідальних за приймання продукції.

За даними журналістських розслідувань, серед постачальників комплектуючих для цих боєприпасів нібито фігурувало ПП “Вестхім”, яке ймовірно пов’язують із Богданом Пукішем. У низці матеріалів зазначалося, що компанія нібито постачала корпуси та інші елементи мінометних боєприпасів.

ПП “Вестхім” нібито протягом кількох років брало участь у виконанні оборонних контрактів, а загальна сума поставок могла сягати сотень мільйонів гривень. В окремих публікаціях фігурує цифра у 667 млн грн.

Крім того, у відкритих джерелах збереглися дані про те, що у 2012 році Богдан Пукіш нібито координував діяльність руху “Український вибір” на Івано-Франківщині – організації, засновником якої був Віктор Медведчук.

Крім того, існує скан нібито чинного російського паспорта Богдана Пукіша, що, схоже, підтверджує наявність у нього громадянства Російської Федерації.

За словами співрозмовників, можливий перегляд санкцій щодо Пукіша може стати першим випадком скасування персональних санкцій, запроваджених під час повномасштабної війни стосовно особи, яку держава сама визначила як пов’язану з оточенням Віктора Медведчука. Це неминуче може поставити питання про сталість української санкційної політики та критерії ухвалення відповідних рішень.