Прогноз погоди в Києві та області на завтра 3 липня від Укргідрометцентру

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Автор Микола Завтрогляд

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 3 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади, грози, град та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 3 липня

Вночі місцями буде помірний короткочасний дощ, вдень значні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. 

Погода в Україні 3 липня
Прогноз погоди в Україні на 3 липня. Фото: Meteopost

Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря: 

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  • по Київській області вночі +18…+23 °C, вдень +25…+30 °C;
  • у Києві вночі +21…+23 °C, вдень +26…+28 °C.

Через значний дощ, грозу, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності

Прогноз погоди в Києві на 3 липня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві була потужна злива, гроза, блискавка та пориви вітру. У місті були пошкодження внаслідок негоди, зокрема дерева падали на припарковані автомобілі.

Відомо, що найбільше постраждав Оболонський район Києва, де падали дерева, пошкодився транспорт та були локальні підтоплення.

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