Удар по Києву 2 липня — Сибіга закликав партнерів посилити ППО України

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої російської атаки на Київ 2 липня звернувся до міжнародних партнерів із закликом терміново посилити протиповітряну оборону України. Також він наполягає на збільшенні військової допомоги та санкційного тиску на Росію.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Андрій Сибіга написав в Х.

Сибіга звернувся до партнерів після обстрілу Києва 2 липня

Сибіга заявив, що цієї ночі російські війська застосували різні типи ракет і ударних безпілотників, атакувавши житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у столиці. Внаслідок удару загинули щонайменше 10 людей, однак кількість жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають.

Сибіга наголосив, що Росія свідомо веде терористичну війну проти мирного населення, а такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Україна вже інформує про них міжнародних партнерів та організації, вимагаючи притягнення винних до відповідальності.

“Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату”, — йдеться у повідомленні.

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Міністр повідомив, що під час робочого візиту до Японії порушить питання російської атаки на всіх зустрічах із міжнародними партнерами. Він закликав світову спільноту перейти від заяв до конкретних кроків.

“Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Так само необхідно вже зараз посилити санкційний тиск на Росію та збільшити підтримку України, зокрема в енергетичній сфері”, — наголосив глава МЗС.

Окремо Андрій Сибіга засудив спроби виправдовувати російські удари відповіддю на далекобійні атаки України по військових об’єктах РФ. Він підкреслив, що відповідно до статті 51 Статуту ООН Україна має законне право на самооборону, тоді як Росія є державою-агресором і не має жодного права завдавати ударів по українських містах та цивільному населенню.

“Не ставте знак рівності між агресором і країною, яка захищається від агресії. Не виправдовуйте звірства, які неможливо виправдати. Ця війна стосується не лише України, вона стосується принципів. І нам потрібно, щоб кожен у світі був принциповим у цей складний час”, — підкреслив міністр.

Яка ситуація в Києві станом на зараз

Як писали Новини.LIVE, 2 липня РФ атакувала Київ дронами, балістикою та крилатами ракетами. Зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах міста.

Наразі відомо, що загинули 10 людей, а ще 56 — постраждали, серед них є двоє дітей. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.