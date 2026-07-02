Зміна ТЦК не впливає на тривалість відстрочки студента

Громадяни і військовослужбовці в ТЦК. Фото: korosten.today, “Судово-юридична газета”

Громадянин має право і обов’язок змінювати територіальний центр комплектування після переїзду на інше місце проживання чи з інших причин. Такі громадяни можуть мати чинну відстрочку. При цьому відстрочка від призову не анулюється після зміни ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Військовий облік в ТЦК

Територіальні центри комплектування займаються військовим обліком чоловічого населення віком від 17 до 60 років. У воєнний час саме ТЦК проводять мобілізацію.

Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, має стояти на обліку в конкретному ТЦК. Це зазвичай центр комплектування за територіальністю.

Якщо громадянин змінює адресу проживання, формального чи фактичного, він мусить стати на обліку в ТЦК за новою адресою. Тільки після цього чоловік зможе офіційно зареєструватися за новим місцем в ЦНАП.

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Відстрочка і зміна ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на військовому обліку. При цьому він, як студент, має діючу відстрочку від мобілізації.

Громадянин зазначив, що він планує змінити ТЦК, бо раніше стояв на обліку за місцем навчання. Чоловік поцікавився, чи не скасують йому відстрочку після зміни центру комплектування.

Юрист Сергій Богун наголосив: “Переведення до іншого ТЦК та СП у вашій ситуації є стандартною процедурою, і ваша відстрочка через навчання в “Резерв+” не “злетить”. Право на відстрочку закріплене за вами на підставі закону, а дані про неї внесені до єдиного державного реєстру “Оберіг”. Зміна місця обліку змінює лише назву органу, який вами займається, але не анулює сам статус відстрочки”.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли мобілізація студента віком до 25 років є законною.

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що після поновлення студента на навчанні ТЦК має надати йому відстрочку.

Студенти українських вишів у статусі “військовозобов’язаний” повернули собі право поновлюватися на навчанні. Також вони мають право на відстрочку від мобілізації. Поновлення, на відміну від повторного вступу, не впливає на оформлення відстрочки.