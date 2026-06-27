Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу. Фото: Reuters

Колишній прессекретар Російського географічного товариства (РГТ) Дмитро Скоробутов заявив, що вся медіаробота структури була спрямована на просування Сергія Шойгу. За його словами, його ім’я повинно було постійно звучати в інформаційному просторі. Він стверджує, що саме це було ключовим завданням команди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Скоробутова у коментарі ЗМІ.

Експіарник Шойгу про роботу з колишнім міністром оборони РФ

Дмитро Скоробутов, який у 2011–2012 роках працював прессекретарем Російського географічного товариства, розповів про внутрішню організацію його медіадіяльності в період, коли структуру очолювали Володимир Путін і Сергій Шойгу. Він зазначає, що ключовим завданням було не стільки висвітлення роботи товариства, скільки просування його керівника.

Експрацівник РГТ описує регулярні вказівки, які отримувала медіакоманда щодо інформаційної кампанії.

“Ми мали піарити Шойгу. Фактично саме для цього й існувало Російське географічне товариство. Мені регулярно передавали одне й те саме прохання: “Сергій просив, щоб його ім’я лунало з усіх прасок”. Ось саме над цим ми й працювали”, — розповів Скоробутов.

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Він стверджує, що участь Путіна в діяльності товариства мала радше епізодичний характер, тоді як основні ресурси, бюджети та інформаційні проєкти були спрямовані на формування іміджу Сергія Шойгу, який у той період готувався до керівництва Міністерством оборони РФ.

За його словами, медійна стратегія організації фактично була вибудувана навколо персонального просування майбутнього очільника оборонного відомства.

“Путін був головою опікунської ради, тому якщо йому щось було потрібно — суспільство працювало й на нього. Але все інше робилося саме для Шойгу. Під нього виділялися бюджети, під нього запускалися проєкти, під нього будувалася вся медіастратегія”, — зазначив Скоробутов.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Путін заявив, що не бачить підстав для прямих переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, українська сторона нібито наполягає на особистій зустрічі, однак він ставить під сумнів її доцільність. Також він традиційно висунув низку звинувачень на адресу України та заявив про доручення щодо захисту російських об’єктів від ударів.

Новини.LIVE також писали, що у Кремлі заявили, що не розраховують на виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі. Там наголосили, що зосереджуються на реалізації власних політичних цілей, а не на цих домовленостях. Водночас у Москві також звинуватили іншу сторону у невиконанні частини раніше узгоджених домовленостей.