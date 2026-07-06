Неймар дав зрозуміти, що завершить кар’єру в збірній Бразилії

Неймар. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Лідер збірної Бразилії Неймар після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 зробив емоційну заяву, яка може свідчити про завершення його міжнародної кар’єри. Після поразки від Норвегії форвард залишив неоднозначне послання щодо свого майбутнього у національній команді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Globo.

Неймар молився після поразки. Фото: Reuters

Неймар натякнув на прощання зі збірною

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія поступилася Норвегії з рахунком 1:2 та завершила боротьбу за трофей. Неймар розпочав зустріч у запасі, з’явився на полі після перерви та вже в компенсований час реалізував пенальті, але цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду.

Після фінального свистка 33-річний футболіст коротко висловився про своє майбутнє у складі національної збірної.

“Я почав тут, тут і закінчив”, — сказав Неймар.

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Бразильські ЗМІ припускають, що ці слова можуть означати завершення виступів нападника за збірну. Водночас сам футболіст поки не оголосив офіційно про завершення міжнародної кар’єри.

Неймар дебютував за збірну Бразилії у 2010 році. За цей час він провів 130 матчів, забив 80 голів і віддав 59 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА після втручання Дональда Трампа скасувала дискваліфікацію лідера збірної США, дозволивши футболісту зіграти в матчі плейоф чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Кріштіану Роналду заявив про намір завершити кар’єру в національній команді після чемпіонату світу-2026.