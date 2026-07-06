Росія атакує Україну ракетами з літаків Ту-95МС 6 липня

Росія в ніч проти 6 липня здійснює комбіновану атаку РФ по Україні. Станом на зараз у небі над країною фіксуються крилаті ракети зі стратегічної авіації окупантів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Україна під ударом ракет з літаків Ту-95МС
Зауважимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснили пускові маневри.
Згодом Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили цю інформацію.
“Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому “Оленья” (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями”, — йшлося у повідомленні в Telegram.
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Вже о 02:49 військові зафіксували, що крилаті ракети увійшли у повітряний простір України через Сумську область. Через 20 хвилин було зафіксовано ще одну групу ракет тим самим курсом.
Станом на 03:00 військові передили, що ракети летять із Чернігівської та Полтавської областей у напрямку Києва.
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