Причини депортації з ЄС: на скільки років можуть заборонити в’їзд українцям

Люди гуляють вулицею в Італії. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких українців перебування в ЄС може закінчитися погано. Відомо про випадки депортації наших громадян за вчинення серйозних правопорушень. Виникає питання, як довго діє рішення про примусове видворення і через скільки часу можна повернутися за кордон.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на скільки можуть депортувати з Європейського Союзу.

Скільки часу триває депортація

Єдиного стандартного терміну депортації іноземців не існує, все залежить від виду і тяжкості порушення. Однак можна виділити кілька категорій за середньою тривалістю примусового видворення:

від шести місяців до року — в разі відсутності фінансів для проживання, перевищення терміну перебування, незначних проблем із документами;

від одного до трьох років — за незаконну діяльність та адміністративні порушення;

до п’яти років — у випадку внесення відомостей про особу до Шенгенської інформаційної системи (SIS);

від п’яти до 10 років — за тяжкі кримінальні злочини, підроблення документів, сприяння нелегальному перетину кордону тощо.

Щоб дізнатися конкретний термін депортації, необхідно ознайомитися з рішенням контролюючого органу. В документі міститься інформація про період заборони на повернення в ЄС. Однак його можна скоротити чи достроково скасувати шляхом оскарження у судовому порядку за умови наявності вагомих підстав.

За що можуть депортувати з ЄС

Причин для примусового видворення існує багато, а найпоширенішими вважаються проблеми з документами і порушення міграційних правил. Найчастіше депортують через:

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відсутність дозвільних документів на перебування;

завершення терміну дії паспорта чи візи;

підроблення офіційних документів;

незаконне працевлаштування чи ведення підприємницької діяльності;

адміністративні та кримінальні злочини;

підозру участі в терористичних актах та ін.

Українцям радять слідкувати за чинністю документів і вчасно їх оновлювати, аби мінімізувати проблеми за кордоном. Навіть наявність статусу біженця не завжди допомагає українцям уникнути примусового видворення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що наприкінці 2026 року в ЄС планують запустити систему ETIAS. Вона передбачає оформлення дозволу на перетин кордону. Ми з’ясували, чи знадобиться цей документ українцям із тимчасовим захистом.

Також Новини.LIVE розповідали, що змінилося для українців у Польщі з липня 2026 року. Деяким біженцям скасували право на безплатне поселення у центрах колективного розміщення. Йдеться про жінок із дітьми старше року та людей похилого віку, які отримують польську пенсію.