ІІІ група інвалідності: які знижки та пільги пропонує держава у липні 2026 року

Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року українці, які мають III групу інвалідності, можуть користуватися низкою державних пільг і соціальних гарантій. Однак їхній перелік не такий широкий, як для людей з I або II групою інвалідності. Також деякі види допомоги надаються залежно від доходів людини, її стану здоров’я та інших життєвих обставин.

Про те, на яку підтримку від держави можуть розраховувати люди з ІІІ групою інвалідності у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

На які пільги мають право люди з ІІІ групою інвалідності

У 2026 році громадяни, яким було офіційно встановлено ІІІ групу інвалідності, мають право на додаткову підтримку від держави. Серед основних переваг можна виділити такі пільги:

Безплатні ліки та путівки в санаторій

Якщо людина отримує пенсію або державну соціальну допомогу, розмір якої не перевищує мінімальну пенсію, вона може безплатно отримувати препарати за рецептом лікаря під час амбулаторного лікування. Крім того, за наявності медичних показань можна розраховувати на безплатну путівку до санаторію.

Пільги на проїзд

Для людей з III групою інвалідності діє 50% знижка на поїздки внутрішніми авіарейсами, поїздами, автобусами та річковим транспортом у період з 1 жовтня до 15 травня. Що стосується міського транспорту, то пільги насамперед гарантують людям з I та II групами інвалідності. Для III групи її можуть запроваджувати місцеві органи влади.

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Засоби реабілітації та соціальна підтримка

Люди з інвалідністю мають право отримувати технічні засоби реабілітації відповідно до індивідуальної програми. Це можуть бути протези, ортопедичні вироби, крісла колісні, слухові апарати та інші необхідні засоби. Також за потреби можна скористатися соціальними послугами та іншими видами державної підтримки.

Право на роботу та навчання

Держава гарантує людям з інвалідністю можливість працювати з урахуванням їхнього стану здоров’я. Роботодавці повинні створювати належні умови праці та забезпечувати рівні можливості при працевлаштуванні.

Також абітурієнти з інвалідністю можуть вступати до закладів вищої та професійно-технічної освіти за спеціальними квотами, якщо успішно складуть вступні іспити. Під час навчання вони не втрачають право на державну соціальну допомогу.

Що ще держава гарантує людям з ІІІ групою інвалідності

У 2026 році виплати для людей з III групою інвалідності становлять 50% від пенсії за віком, яку розраховують відповідно до чинного законодавства. Однак мінімальна сума не може бути меншою ніж прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це — 2 595 гривень.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають III групу інвалідності, можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану, якщо мають документи, що підтверджують право на виїзд.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з інвалідністю, які через хворобу, травму або вроджені проблеми зі здоров’ям втратили можливість працювати, можуть отримувати пенсію від держави. Її сума залежить від групи інвалідності, страхового стажу та інших чинників.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році розмір виплат для людей з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності різний, але окремим категоріям громадян держава гарантує підвищену мінімальну пенсію. Її сума не може бути меншою ніж 10 тис. грн.