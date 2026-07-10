Крістіан Еріксен продовжить кар’єру, незважаючи на проблеми із серцем

Крістіан Еріксен під час тренувань. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен хоче продовжувати грати у футбол. Його майбутнє залишається невизначеним після того, як у півзахисника виникли проблеми з серцем прямо на полі. Однак він не збирається завершувати кар’єру.

Еріксен відпочив після неприємного інциденту і збирається пройти реабілітацію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Датчанин Крістіан Еріксен вважається одним із найталановитіших гравців свого покоління. Його кар’єра була затьмарена проблемами зі здоров’ям. Під час матчу з Фінляндією на Євро-2020 він без свідомості впав на полі. Лікарі провели реанімаційні заходи та врятували футболістові життя.

Еріксен не покидає футбол

Гравця прооперували. Йому встановили кардіостимулятор. Якщо серце з якоїсь причини перестає битися, він надсилає сигнал, який фактично перезапускає орган. Така ситуація сталася місяць тому під час товариського матчу зі збірною України.

Цього разу лікарям не довелося боротися за життя Крістіана Еріксена, але він налякав партнерів по команді та вболівальників. Після поєдинку 34-річному футболістові запропонували завершити кар’єру, проте він хоче продовжити грати після реабілітації.

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Останнім клубом у кар’єрі данця був німецький “Вольфсбург”, який вилетів з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону.

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