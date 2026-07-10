Проїзд у Києві подорожчає до 30 грн з 15 липня — нові тарифи на метро та громадський транспорт

Жінка тримає в руках гаманець із грошима, станція метро. Фото: Новини.LIVE, колаж: Новини.LIVE

У Києві з 15 липня зміниться вартість проїзду в громадському транспорті. Нові тарифи діятимуть у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме проїзд у транспорті столиці

Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, однак пасажири зможуть заощадити, якщо поповнюватимуть транспортну картку одразу на кілька поїздок. Так, за купівлі 10–19 поїздок вартість однієї становитиме 28,90 грн, 20–29 — 27,80 грн, 30–39 — 26,60 грн, 40–49 — 25,50 грн, а при поповненні на 50 поїздок — 25 гривень за одну.

Розпорядження КМДА. Фото: скриншот

Розпорядження КМДА. Фото: скриншот

Розпорядження КМДА. Фото: скриншот

Розпорядження КМДА. Фото: скриншот

Крім того, з 1 серпня у столиці запровадять новий квиток вартістю 60 гривень, який дозволятиме здійснювати необмежену кількість пересадок упродовж 90 хвилин.

У міській владі також уточнили, що поїздки, придбані до 14 липня, залишатимуться чинними до 14 вересня. Після цього невикористані поїздки автоматично переведуть у грошовий еквівалент на транспортній картці.

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