Конфлікт із ТЦК у Львові 8 липня — нападників ідентифікували, кількох затримали

Правоохоронці затримують правопорушника. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на проспекті Червоної Калини в Сихівському районі міста в ніч проти 9 липня. Він наголосив, що декількох вже затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Максима Козицького.

Нападників на ТЦК ідентифікували

“Учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали. Дякую правоохоронцям за оперативну роботу”, — написав Козицький у соцмережах.

Голова ОВА наголосив, що розслідування триває і кожен буде притягнений до відповідальності.

“Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку”, — додав очільник військової адміністрації Львівщини.

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Повідомлення Максима Козицького в Facebook. Фото: скриншот

Своєю чергою пресслужба Офісу Генерального Прокурора України в соцмережах повідомила, що правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, “одного з найактивніших учасників заворушень”, який розпилив газовий балончик на поліцейських та завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова, через що правоохоронець отримав травми голови.

Чоловіка затримали. Наразі розглядають питання про повідомлення йому підозри за статтями про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ) та насильство щодо правоохоронця (ч. 2 ст. 345 ККУ), а також вирішують щодо обрання запобіжного заходу.

“Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення протиправних дій”, — додали в Офісі генпрокурора.

Повідомлення Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Новини.LIVЕ повідомляли, що на конфлікт цивільних із працівниками ТЦК у Львові відрегував Президент України Володимир Зеленський. Він назвав інцидент “дуже поганою історією” та запевнив, що з ситуацією буде розбиратись МВС.

Своєю чергою після сутичок у Львові військова омбудсменка Ольга Решетилова закликала розпочати реформу мобілізації з перегляду чинної системи бронювання. На її думку, держава відповідальна, зокрема, за заворушення у Львові ввечері 8 липня, оскільки досі не змогла знайти баланс між потребами економіки та забезпеченням війська.

Додамо, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що конфлікт цивільних і ТЦК у Львові має ознаки перешкоджання діяльності військовослужбовців під час війни, тому закликав правоохоронців провести розслідування та притягнути винних до відповідальності. Водночас Генштаб ініціював і службову перевірку щодо законності дій працівників ТЦК.