Заплатити через термінал стане складніше: які зміни готують після штрафів НБУ

Гроші в гаманці, термінал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці звикли користуватись терміналами самообслуговування майже всюди — у магазинах, біля зупинок, у торгових центрах. Через них поповнюють картки, оплачують комуналку, переказують гроші. Але найближчим часом правила користування такими терміналами можуть змінитися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

У чому причина

Нещодавно НБУ наклав рекордні штрафи на найбільших операторів ринку — EasyPay та City24. Кожна компанія отримала штраф у розмірі 135 мільйонів гривень через претензії до організації фінансового моніторингу.

Тепер учасники ринку обговорюють нові правила роботи, серед яких — додаткова перевірка клієнтів, відеофіксація операцій та можливі обмеження для деяких платежів.

Чому НБУ оштрафував EasyPay і City24

За даними регулятора, під час перевірок були виявлені операції, які виглядали підозрілими.

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Йшлося, зокрема, про ситуації, коли:

один клієнт проводив багато операцій у різних містах за дуже короткий час;

швидкість внесення коштів не відповідала реальному часу, який потрібен для проведення платежу;

відеозаписи з терміналів не підтверджували заявлену кількість операцій;

окремі компанії, які отримували великі суми переказів, не відображали ці кошти у своїй звітності.

У НБУ вважають, що такі випадки свідчать про використання терміналів у схемах із коштами невідомого походження.

Самі EasyPay та City24 із рішенням регулятора не погодилися і оскаржують штрафи в суді. Компанії заявляють, що працювали за чинними правилами.

Які зміни можуть запровадити

Після перевірок ринок почав обговорювати посилення контролю за операціями через термінали.

Серед можливих нововведень:

відеопідтвердження особи клієнта під час операцій;

встановлення камер у всіх точках із терміналами;

збільшення часу між проведенням окремих операцій;

встановлення єдиних лімітів для всіх операторів.

Учасники ринку разом з Асоціацією банків України планують підготувати спільні правила роботи.

При цьому не всі компанії вважають такі зміни ефективними. Деякі представники ринку говорять, що додаткові перевірки можуть створити незручності для звичайних користувачів, але не вирішити проблему великих фінансових схем.

Чи доведеться українцям показувати себе на камеру

Якщо запропоновані зміни ухвалять, під час деяких операцій через термінали може з’явитися додаткова ідентифікація. Наприклад, клієнту можуть запропонувати підтвердити свою особу через відео або пройти додаткову перевірку.

Втім, поки це лише пропозиції. Остаточних правил ще немає.

Що відбувається з ринком терміналів

Ринок терміналів самообслуговування останнім часом змінюється. EasyPay та City24 залишаються найбільшими гравцями, але кількість їхніх терміналів скорочується. Натомість активно розвиває власну мережу monobank.

Однією з причин змін стала поява конкуренції за клієнтів. Зокрема, з 1 липня EasyPay почав стягувати комісію за поповнення карток monobank у своїх терміналах. Раніше такі поповнення були без додаткової плати, а тепер клієнтам доводиться сплачувати комісію у розмірі 5%.

У monobank пояснили, що це рішення пов’язане з умовами роботи EasyPay, а самі компанії не коментують деталі співпраці.

Раніше Новини.LIVE писали, що Нацбанк відкликав ліцензію у ломбарду “Платинум Скарб” через невиконання вимог регулятора. Компанія не усунула порушення після перевірки та не надала необхідних пояснень і документів. Відтепер ломбард не зможе видавати кредити під заставу майна чи банківських металів.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в НБУ не виключають можливість майбутньої приватизації ПриватБанку та Ощадбанку. За словами голови НБУ Андрія Пишного, інтерес до державних банків уже проявляють міжнародні інвестори, однак остаточне рішення ухвалюватимуть лише після затвердження нової стратегії розвитку державного банківського сектору.