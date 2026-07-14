Черги на кордоні 14 липня: де найбільші затори на КПП України

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У вівторок, 14 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Угорщини та Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 14 липня

Сьогодні, 14 липня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

“Ягодин” — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

“Устилуг” — 70 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Угринів” — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Грушів” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Краківець” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Шегині” — 20 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

“Смільниця” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Нижанковичі” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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“Малий Березний” — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

“Ужгород” — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

“Малі Селменці” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

“Тиса” — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Дзвінкове” — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

“Косино” — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

“Лужанка” — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Вилок” — 15 л/а, 0 пішоходів;

“Велика Паладь” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

“Дякове” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Солотвино” — 0 л/а, 0 пішоходів;

“Порубне” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Красноїльськ” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Дяківці” — 0 л/а, 0 пішоходів.

“Мамалига” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Кельменці” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Росошани” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Сокиряни” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що експерти назвали найвдалішими роками випуску Honda Odyssey моделі 2004 та 2017 років, відзначивши їхню надійність, безпечність і невелику кількість технічних проблем. Водночас версію 2003 року вважають однією з найневдаліших через численні несправності, зокрема проблеми з трансмісією, подушками безпеки та стоянковим гальмом. Фахівці радять враховувати рік випуску перед купівлею цього мінівена на вторинному ринку.

Новини.LIVE також писали, що проколене колесо можна тимчасово відремонтувати без домкрата й заміни шини за допомогою аерозольного герметика. Такий спосіб займає лише кілька хвилин і підходить для невеликих проколів діаметром до 6 мм, після чого колесо необхідно підкачати. Водночас експерти наголошують, що це лише тимчасове рішення, а згодом шину слід відремонтувати або замінити.