Черги на кордоні 14 липня: де найбільші затори на КПП України

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
У вівторок, 14 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Угорщини та Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
Черги на кордоні України 14 липня
Сьогодні, 14 липня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.
- “Ягодин” — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- “Устилуг” — 70 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Угринів” — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Грушів” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Краківець” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Шегині” — 20 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- “Смільниця” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Нижанковичі” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
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- “Малий Березний” — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- “Ужгород” — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- “Малі Селменці” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
- “Тиса” — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Дзвінкове” — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- “Косино” — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- “Лужанка” — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Вилок” — 15 л/а, 0 пішоходів;
- “Велика Паладь” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
- “Дякове” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Солотвино” — 0 л/а, 0 пішоходів;
- “Порубне” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Красноїльськ” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Дяківці” — 0 л/а, 0 пішоходів.
- “Мамалига” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Кельменці” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Росошани” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Сокиряни” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що експерти назвали найвдалішими роками випуску Honda Odyssey моделі 2004 та 2017 років, відзначивши їхню надійність, безпечність і невелику кількість технічних проблем. Водночас версію 2003 року вважають однією з найневдаліших через численні несправності, зокрема проблеми з трансмісією, подушками безпеки та стоянковим гальмом. Фахівці радять враховувати рік випуску перед купівлею цього мінівена на вторинному ринку.
Новини.LIVE також писали, що проколене колесо можна тимчасово відремонтувати без домкрата й заміни шини за допомогою аерозольного герметика. Такий спосіб займає лише кілька хвилин і підходить для невеликих проколів діаметром до 6 мм, після чого колесо необхідно підкачати. Водночас експерти наголошують, що це лише тимчасове рішення, а згодом шину слід відремонтувати або замінити.