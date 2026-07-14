Нардеп від “Слуги народу” Ткаченко назвав Терехова кандидатом на посаду прем’єра

Ігор Терехов. Фото: Харківська міськрада

Народний депутат від партії “Слуга народу” Максим Ткаченко заявив, що мер Харкова Ігор Терехов є однією з найсильніших кандидатур, яку можна розглядати на посаду прем’єр-міністра України. За його словами, зараз у публічному просторі найбільше говорять про інших претендентів, однак кандидатура Терехова також заслуговує на увагу.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Що сказав Ткаченко про Терехова

Ткаченко зазначив, що призначення чинного мера Харкова до уряду може послабити місто, яке перебуває під постійними російськими обстрілами та потребує сильного керівника. Водночас він наголосив, що в умовах війни пріоритетом можуть стати загальнодержавні інтереси.

“Пан Терехов, на мій погляд, достатньо потужна кандидатура. Це, безумовно, послабить місто Харків, а сьогодні Харкову потрібен сильний керівник. Але якщо порівнювати необхідність такого керівника на рівні держави чи на рівні Харкова, безумовно, я б хотів, щоб він працював в уряді”, — сказав народний депутат.

Також парламентар повідомив, що питання можливих кадрових рішень планують обговорити під час засідання фракції.

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Як повідомляли Новини.LIVE, після інформації про можливі кадрові зміни в уряді в медіа та політичних колах почали обговорювати потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Серед прізвищ, які називають експерти та політики, фігурує й міський голова Харкова Ігор Терехов.