Іран атакував танкери в Ормузькій протоці: поранено українців

Танкери та інші судна в Ормузькій протоці. Фото: Reuters

Іран завдав ракетного удару по двох танкерах в Ормузькій протоці. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще восьмеро людей отримали поранення, серед них — двоє громадян України. Влада ОАЕ назвала удар “відвертим нападом” та заявила про право на відповідь.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Іран атакував два танкери в Ормузькій протоці

За даними Міністерства оборони Об’єднаних Арабських Еміратів, іранські крилаті ракети влучили у нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah, які перебували у південній частині Ормузької протоки в територіальних водах Оману.

Унаслідок удару по танкеру Mombasa загинув один із членів екіпажу. Ще восьмеро людей дістали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих — шестеро громадян Індії та двоє громадян України.

Після ракетної атаки на обох суднах спалахнули пожежі, однак їх вдалося оперативно взяти під контроль.

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Як відреагували ОАЕ та Іран

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів різко засудила обстріл, назвавши його “відвертим нападом”. В Абу-Дабі наголосили, що залишають за собою право відповісти на подальшу ескалацію.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив удар, однак заявив, що його цілями були нібито два “судна-порушники”. У Тегерані стверджують, що танкери проігнорували попередження та намагалися пройти замінованим маршрутом, а також звинуватили США у тому, що Вашингтон нібито підбурив екіпажі продовжити рух попри небезпеку.

Наразі офіційної інформації про стан двох поранених громадян України та їхню можливу евакуацію немає. Українська сторона також поки не коментувала інцидент.

Новини.LIVE інформували, що США в ніч проти 14 липня завдали третьої поспіль серії ударів по Ірану, повідомили в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM). Президент Дональд Трамп заявив, що метою операції є послаблення можливостей Ірану атакувати судноплавство та встановлення контролю над Ормузькою протокою. За його словами, конфлікт розвивається швидко, а попередня домовленість між Вашингтоном і Тегераном була зірвана Іраном.

Новини.LIVE також писали, що 12 липня Іран заявив про тимчасове закриття Ормузької протоки до припинення, за його словами, “втручання” США в регіон. У Тегерані стверджують, що рішення ухвалили після попереджувального пострілу по судну, яке нібито рухалося несанкціонованим маршрутом. Іран також попередив, що не дозволить жодному судну проходити через протоку та пригрозив жорсткою відповіддю на будь-які дії своїх противників.