Лаваш із яйцями та начинкою на сковороді: швидкий рецепт ситного сніданку

Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Коли зранку хочеться приготувати щось смачне, але без зайвих клопотів, цей рецепт лаваша з начинкою стане чудовим варіантом. Ніжна яєчна основа, соковитий помідор, сир і шинка створюють смак, схожий на домашню піцу. Такий сніданок виходить ситним, ароматним і чудово підходить для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- лаваш тонкий або тортилья — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сир кисломолочний — 100 г;
- помідор — 1 шт.;
- шинка — 40 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- часник сухий мелений — 1 ч. л.;
- масло вершкове — 10 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Змочити перший лист лаваша водою та викласти на сковороду, змащену вершковим маслом.
- Збити яйця виделкою, вилити половину на лаваш і рівномірно розподілити.
- Нарізати помідор і шинку невеликими шматочками.
- Викласти начинку на яйця, додати кисломолочний сир, посолити, поперчити, посипати орегано та сухим часником.
- Залити начинку рештою яєчної суміші. Другий лаваш змочити водою та накрити зверху, підвернувши краї.
- Накрити сковороду кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.
- Перевернути за допомогою тарілки, змастити зверху вершковим маслом і обсмажити до рум’яної скоринки з іншого боку.
- Готовий лаваш нарізати порційними шматочками та подавати гарячим.
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