Новий опалювальний сезон: які будинки можуть залишитися без тепла взимку

Будинок, котельня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Цієї зими частина киян може зіткнутися з проблемами з опаленням. Йдеться не про поодинокі аварії, а про системну проблему — місту може не вистачити потужностей, щоб забезпечити теплом усі будинки. Під загрозою перебуває понад 2500 будинків, які залежать від роботи окремих теплоелектроцентралей.

Про це повідомив енергетичний експерт, професор Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

Які будинки можуть залишитися без опалення

За словами фахівця, найбільший ризик стосується приблизно 1 100 будинків, які залежать від роботи Дарницької ТЕЦ. Однак на цьому проблема не закінчується. Під загрозою також опинилися райони, де система теплопостачання пов’язана з балансуванням мережі біля Дарницької теплоелектроцентралі, а також частина споживачів, які отримують тепло від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Саме там можуть виникнути труднощі з необхідним тиском у системі.

Чому Київ не може швидко встановити нові котельні

Одним із варіантів вирішення проблеми могли б стати нові модульні котельні та когенераційні установки. Але, як пояснює Ігнатьєв, встановити їх за кілька тижнів неможливо.

“Проблема у часі. Вона пов’язана з тим, що дуже важко знайти нові когенераційні установки і нові модульні котельні”, — сказав він.

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Експерт пояснює, що київська система опалення є великою централізованою мережею, і просто додати нову котельню недостатньо.

“Розбалансувати систему Києва дуже важко. Це централізована система, і кожна нова котельня — це питання розбалансування енергосистеми Києва”, — зазначив він.

Крім того, звичайна котельня без додаткового обладнання не вирішить проблему. Потрібні установки, які можуть одночасно виробляти тепло й електроенергію. А щоб виготовити необхідне обладнання, потрібно багато часу.

За словами експерта, деякі виробники взагалі говорять про поставки такого обладнання лише через кілька років.

“Є замовлення з іншого обласного центру. Вони кажуть, що можуть привезти когенераційні установки взимку 2028 року, а котельні — взимку 2027 року”, — розповів Ігнатьєв.

Чому генератори не вирішать проблему повністю

Та навіть якщо встановити нову котельню, вона не запрацює без достатньої електричної потужності.

“Без когенераційної установки або без великопотужного генератора котельня — це просто мертвий вантаж, який не буде працювати, оскільки треба забезпечити насосну групу, щоб витіснити тепло на верхні поверхи”, — пояснив експерт.

За його словами, це особливо важливо для багатоповерхівок. Для нормальної роботи системи потрібно забезпечити не достатній тиск у мережі. Це стосується не тільки опалення, а й інших міських систем.

Чому обладнання вже є, але його не використовують

За словами експерта, в Україні є когенераційні установки, які могли б допомогти містам пережити складну зиму. Але проблема — у їхньому розподілі.

“Є 82 установки такі в Україні, але вони передані в міста, які не мають коштів для їх встановлення”, — розповів він.

За його словами, уряд уже звертався до місцевої влади із закликом передати обладнання туди, де воно найбільше потрібне, але місцеве керівництво не йде назустріч.

Отже головна проблема зараз — не лише наявність обладнання, а й час, необхідний для його встановлення та підключення. Створити резервну систему опалення для великого міста за кілька місяців практично неможливо.

В Україні змінять правила підключення резервних котелень

Тим часом Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновила правила підключення резервних джерел тепла до газових мереж. Нововведення мають допомогти швидше запускати резервні котельні у випадках, коли теплоелектростанції, ТЕЦ чи інші об’єкти теплопостачання пошкоджені через російські обстріли або не можуть працювати.

Як пояснили в НКРЕКП, вивільнені після аварій газові потужності тепер зможуть оперативно використовувати для роботи резервних котелень. Це дозволить швидше відновлювати подачу тепла та гарячої води для населення, а також допоможе громадам стабільніше пройти опалювальний сезон навіть за нових атак.

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