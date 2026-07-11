Беленюк дебютував у ММА з дострокової перемоги над ексбійцем Bellator

Жан Беленюк. Фото: https://www.instagram.com/zhanbeleniuk/

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк успішно дебютував у змішаних єдиноборствах. Українець достроково переміг досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі, завершивши поєдинок уже в першому раунді.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Беленюк переміг технічним нокаутом

Поєдинок відбувся в київському Палаці спорту на турнірі промоушена Arena у ваговій категорії до 87 кілограмів. Уже з перших секунд 35-річний українець захопив ініціативу та почав нав’язувати супернику свій стиль ведення бою.

Беленюк скористався своїми основними навичками, перевів Хаїма Гозалі в партер і завдав серії ударів. Після тривалого домінування українця кут ізраїльського спортсмена відмовився від продовження поєдинку, після чого рефері зафіксував перемогу Беленюка технічним нокаутом у першому раунді.

Для олімпійського чемпіона це був перший офіційний бій за правилами змішаних єдиноборств.

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53-річний Хаїм Гозалі до зустрічі з Беленюком уже п’ять разів виступав в Україні й щоразу здобував перемогу. Ізраїльський боєць також відомий виступами в Bellator, а перед цим поєдинком мав у професійній кар’єрі 15 перемог і шість поразок.

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