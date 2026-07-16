Домашня вишнева наливка з вишні: покроковий рецепт ароматного напою

Вишні з цукром. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо в сезон вишні хочеться заготовити не лише варення чи компот, обов’язково приготуйте домашню наливку. Вона має насичений рубіновий колір, приємний ягідний аромат і м’який смак. Готується без складних інгредієнтів, а після кількох місяців витримки стає ще смачнішою. Цей перевірений рецепт легко повторити навіть тим, хто готує наливку вперше.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вишня — 4 кг;
- цукор — 900 г;
- самогон 40° або інший міцний алкоголь — щоб повністю покрити ягоди.
Спосіб приготування
- Вишню помити та розкласти у дві 3-літрові банки по 2 кг.
- Додати по 200 г цукру, залити алкоголем так, щоб він повністю покрив ягоди, закрити банки й залиште настоюватися на 3 тижні.
- Після цього злити настій в окрему ємність, а до вишні всипте ще по 250 г цукру.
- Добре струсити банки та залиште ще на 7 днів, щоб ягоди пустили ароматний сироп.
- Отриманий сироп процідити і змішати з першим настоєм.
- Готову наливку розлити у пляшки та залишити дозрівати щонайменше на 2–3 місяці.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування варення та джемів на зиму
Ароматне варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму.
Густе полуничне варення “по-старому”: так готували наші бабусі.
Читайте також:
Які заготовки можна зробити з молодих шишок: солодощі прямо з-під ніг.
Дізнайтеся як “врятувати” варення, яке підгоріло — господиням на замітку.
Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні.