Кабачковий сніданок із сиром на сковороді: простий рецепт на літо

Страва з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Влітку, коли молодих кабачків стає багато, хочеться готувати з них щось просте, смачне й не одноманітне. Цей кабачковий корж на сковороді виходить ніжним усередині, ароматним завдяки зелені та часнику, а зверху має апетитну сирну скоринку. Такий сніданок готується швидко, добре насичує і смакує як гарячим, так і теплим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

борошно — 3 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Страва з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину. Додати яйця, подрібнений кріп, часник, перець і борошно. Перемішати до отримання однорідної кабачкової маси. Сковорідку змастити олією, добре розігріти та викласти суміш. Розрівняти, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні приблизно 8–10 хвилин. Обережно перевернути кабачковий корж за допомогою тарілки. Посипати зверху натертим сиром, знову накрити кришкою та смажити ще 5–7 хвилин, поки сир повністю не розплавиться. Готову страву нарізати шматочками та подавати гарячою зі сметаною, свіжими овочами або легким соусом із зеленню.

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