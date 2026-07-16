У Рівному судитимуть організатора схеми з ухилення від мобілізації

Обвинувачений і працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Житель Рівного організував схему ухилення мобілізації. Чоловік фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних на об’єкт критичної інфраструктури. За вчинене він відповість перед судом.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомили в Управлінні СБ України в Рівненській області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант працював військовим обліковцем на об’єкті критичної інфраструктури. Разом зі спільниками він підшукував чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлював таким “клієнтам” фіктивні довідки про працевлаштування на підприємстві, яке має статус критичного.

“Такі документи використовувалися як підстава для отримання бронювання від мобілізації, що дозволяло військовозобов’язаним без законних підстав уникати призову на військову службу під час дії воєнного стану”, — йдеться в повідомленні регіонального управління СБУ.

Рішення суду

Порушника обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ, підкупі працівника підприємства, використанні підробленого документа. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

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