Пенсія на 54% більша: сума підвищиться, якщо відкласти вихід на заслужений відпочинок

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розкрили, як працює механізм підвищення пенсії за рахунок відтермінування виходу на “заслужений відпочинок”. Українцям уточнили, від чого залежить розмір надбавок та що варто врахувати перед ухваленням відповідного рішення.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали одного з управлінь ПФУ.

Як підвищиться розмір виплати, якщо відкласти вихід на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни, які отримали право на пенсію за віком і не поспішають її оформлювати, а натомість вирішили продовжити офіційно працювати, зможуть розраховувати на підвищення розміру майбутньої виплати. Відповідний законодавчий механізм покликаний заохотити громадян залишатися у трудовому стані.

У ПФУ зауважили, що правом на підвищену суму пенсії наділені громадяни, які досягнули 60-річного віку, мають необхідну кількість страхового стажу, проте не звернулися за оформленням пенсії.

Сума підвищення залежатиме від тривалості відтермінування оформлення пенсії. Зокрема, якщо термін становить до п’яти років, то пенсія зросте на 0,5% за кожен місяць. Якщо пенсія оформлюється понад п’ять років, то після отримання права на неї, доплата буде більшою — 0,75% за місяць.

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Один рік відтермінування гарантуватиме підвищення пенсії на 6%, а два роки — на 12%. Відкладення можливості виходу на пенсію на шість років (72 місяці) принесе до базового розміру пенсії 54%.

Нюанси у відкладенні оформлення пенсії

Для того, щоб відповідне рішення було фінансово вигідним, перед тим як відкласти оформлення пенсії, потрібно здійснити аналіз власної ситуації та звірити переваги та втрати.

Йдеться про визначення, яку суму пенсії громадянин може не отримати за час відтермінування, як зросте пенсія, а також власні можливості протриматися у трудовому стані подальші роки.

За підрахунками експертів, якщо людина відклала оформлення пенсії на два роки, то не доотримає за цей час 120 000 грн, тоді як надбавка до пенсії після офофрмлення становитиме 600 грн за місяць. Компенсувати втрачену суму коштів можна буде лише за 16 років одержання підвищеної пенсії.

Однак ситуація може бути індивідуальною, а тому фахівці рекомендують перед ухваленням відповідного рішення врахувати можливі наслідки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яка буде пенсія на заслуженому відпочинку за офіційного доходу у 20 000 грн під час трудової діяльності та наявності страхового стажу тривалістю у 33 роки. В основному розмір залежить від рівня доходу. Визначити те, на яку пенсію людина буде претендувати, можна за рахунок Пенсійного калькулятора.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, кому з людей похилого віку Пенсійний фонд нараховує 60% від суми заробітної плати. Йдеться про виплати для держслужбовців. Їх призначають з дати звернення громадянина. Частка рахується від суми зарплати, куди входять різноманітні надбавки та доплати.