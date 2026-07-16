Нові атаки на енергетику: у яких регіонах зафіксували відключення світла

Жінка в темряві з телефоном, енергосистема. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LiVE

В Україні зменшилося споживання електроенергії завдяки сонячній погоді, яка дозволяє ефективніше працювати домашнім сонячним електростанціям. При цьому енергетики нагадують, що через наслідки російських обстрілів енергосистема все ще залишається вразливою, тому українців закликають користуватися потужною побутовою технікою у денні години.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Де є нові знеструмлення

Як повідомили в “Укренерго”, внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів без електропостачання частково залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Споживання електроенергії зменшилося

Станом на 9:30 16 липня споживання електроенергії було на 4,5% нижчим, ніж у цей самий час у середу.

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Причиною стала ясна погода майже по всій країні. Завдяки цьому домашні сонячні електростанції виробляють більше електроенергії, а навантаження на загальну енергосистему зменшується.

Водночас увечері 15 липня споживання, навпаки, зросло. Добовий максимум був на 3,4% вищим, ніж днем раніше. Це пов’язують із сильною спекою та активним використанням кондиціонерів.

Коли краще користуватися електроприладами

Енергетики радять переносити використання пральних машин, бойлерів, електроплит та іншої потужної техніки на період з 10:00 до 15:00. Саме в цей час найефективніше працюють сонячні електростанції, що допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

В “Укренерго” також нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

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