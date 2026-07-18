Терехов подякував Полтаві за підтримку харків’ян і закликав до співпраці громад

Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки свого візиту до Полтави у суботу, 18 липня. Він зазначив, що повертається з відчуттям, ніби побував не лише у сусідньому місті, а у добрих друзів. За його словами, майже на кожній зустрічі були теплі слова про Харків.

Про це Ігор Терехов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Візит Терехова до Полтави 18 липня

Терехов розповів, що харківʼяни, які через війну знайшли прихисток на Полтавщині, говорили найважливіше: тут їх не залишили самих. За його словами, люди прийняли, підтримали та допомогли пережити найтяжчий час.

Візит Терехова до Полтави. Фото: t.me/ihor_terekhov

“Для мене як для міського голови немає важливіших слів. Полтава стала для тисяч харків’ян місцем, де можна було перевести подих. Але вона не замінила їм дім. Багато хто свідомо залишається неподалік від Харкова, бо чекає не приводу поїхати далі, а можливості нарешті повернутися додому”, — зазначив Терехов.

Він каже, що Полтава та Харків завжди були добрими сусідами. За його словами, полтавці приїздили до Харкова навчатися, працювати або провести вихідні. Після початку великої війни Полтавщина відчинила двері харківʼянам.

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Терехов у Полтаві. Фото: t.me/ihor_terekhov

Терехов разом із начальником Полтавської ОВА Віталієм Дякіневичем говорили про співпрацю в рамках Асоціації прифронтових міст та громад.

За словами мера Харкова, під час війни міста не мають права виживати кожне окремо. Він наголосив, якщо одна громада знайшла рішення, яке рятує людей, зберігає тепло, воду, транспорт або меддопомогу, то ним потрібно ділитися. Саме для цього була створена Асоціація.

Також упродовж дня Терехов зустрічався з підприємцями, медиками, вимушеними переселенцями та молоддю. Він каже, що це були живі та відверті розмови — без заздалегідь підготовлених запитань і зручних відповідей.

Підприємці підіймали найболючіші для себе теми — безпеку, податкове навантаження та питання бронювання персоналу. Водночас їх активно цікавив досвід Харкова: як місто під постійними обстрілами утримує роботу комунальних служб, забезпечує мешканців послугами й водночас не підвищує тарифи.

Візит Ігоря Терехова до Полтави 18 липня. Фото: t.me/ihor_terekhov

“Досвід, який Харків здобуває під обстрілами, не повинен залишатися лише харківським. Він оплачений надто високою ціною. І якщо наші рішення допоможуть іншому місту вистояти, ми зобов’язані ними ділитися”, — каже Терехов.

Медики акцентували на низьких зарплатах, браку персоналу та колосальному навантаженні. Для Харкова ці виклики давно знайомі. За словами про кадровий дефіцит стоять виснажені люди, які щодня рятують життя й нерідко працюють на межі своїх можливостей. До цього не можна звикати або сприймати їхню витривалість як невичерпний ресурс.

Терехов у Полтаві. Фото: Новини.LIVE

“Не обійшлося й без жартів. Сказав, що через закриті в Харкові McDonald’s поїздки до Полтави для багатьох харків’ян уже стали майже традицією. Посміялися. Але за цим жартом стоїть дуже просте й болюче бажання: повернути собі звичайне життя, в якому можна будувати плани, їхати на вихідні й не прислухатися до кожного звуку в небі”, — розповів Терехов.

Також йому особливо запамʼяталась молодь — небайдужі хлопці та дівчата, які не чекають, поки хтось вирішить усе за них, а вже сьогодні думають про майбутнє своїх громад.

Терехов у лікарні. Фото: Новини.LIVE

“Після зустрічей люди не поспішали розходитися. Продовжували ставити запитання, сперечалися, ділилися думками. Це найкращий доказ того, що такі розмови справді потрібні. Сьогодні Полтава ще раз нагадала мені: Україна тримається на людях, які відчиняють двері тим, хто втратив дім, підтримують сусідів і діляться останнім. Коли ми так піклуємося одне про одного, нас неможливо зламати. І саме так, разом, ми вистоїмо та відбудуємо нашу країну!” — додав мер Харкова.

Як писали Новини.LIVE, Терехов на зустрічі з ВПО у Полтаві розповів про причини своєї відмови від входження до складу Кабінету Міністрів України. Він зазначив, що передусім необхідно вибудувати ефективну систему.

Раніше Терехов повідомив, що не розглядає можливість переходу до нового складу уряду й надалі працюватиме на своїй посаді. Водночас він підкреслив готовність ділитися з урядовцями досвідом управління містом, яке живе в умовах прифронтової реальності.