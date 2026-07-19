Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні Новини 19 Липня, 2026 Оновлено: 19 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Кордон Одещини з Молдовою: сертифікат ТО став обов’язковим Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Можна втратити пенсію: як за кілька хвилин перевірити, чи все гаразд з виплатами Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам’ять без втрат Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Потяг Київ — Варшава: найзручніші місця Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Ще новини Новини Кордон Одещини з Молдовою: сертифікат ТО став обов’язковим Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Можна втратити пенсію: як за кілька хвилин перевірити, чи все гаразд з виплатами Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам’ять без втрат Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Потяг Київ — Варшава: найзручніші місця Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026