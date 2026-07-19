Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні

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Автор Микола Завтрогляд


Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні

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