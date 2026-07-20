Власники газових приладів мають заплатити до 2 000 грн: за що можуть стягнути

Люди з паперами, газ. Фото: Нафтогаз, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні техобслуговування газових мереж та приладів є обов’язковою умовою експлуатації для кожного споживача. Тариф на відповідну послугу може досягати 2 000 грн, а порушивши відповідне правило — передбачається покарання.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на заяву начальниці служби з ТО філії “Газмережі” Юлію Марецьку.

Які умови провдення перевірки газових мереж та приладів

Як зазначила фахівчиня, для всіх українських споживачів діє розподіл платежів за техобслуговування газових мереж:

Техобслуговування внутрішньобудинкових систем (ТО ВБСГ): щодо спільних газових сіток багатоквартирних будинків (під’їздів, фасадних труб). За це жителі повинні розраховуватися колективно, а тариф встановлюють окремо для кожного будинку, що залежатиме від протяжності труб та кількості квартир. Техобслуговування всередині квартири чи будинку: входить моніторинг роботи особистого лічильника, труб після запірного крана, плити чи котла. Для проведення таких робіт власник особисто повинен підписати персональну угоду.

Здійснювати техобслуговування приладів в оселі необхідно один раз на рік. Йдеться про регулярну чистку пальників та змащування кранів. Це гарантуватиме відсутність витоків газу та економію, оскільки справне обладнання споживатиме менше ресурсу.

Споживачі мають право самі обрати виконавця робіт, однак підприємство зобов’язане мати ліцензію. Під час перевірки клієнт має надати газорозподільній компанії договір із сертифікованою фірмою, яка здійснювала техобслуговування.

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Водночас газові прилади, які не пройшли обов’язкового щорічного техобслуговування, підлягатимуть відключенню. Забезпечення такої перевірки є прямим обов’язком кожного споживача, який є балансоутримувачем/власником житла. Безпека використання блакитного палива є спільною відповідальністю.

Як визначають тарифи на послугу

За словами експертки, вартість техобслуговування залежить від кількості та типу техніки в оселі, складності газових приладів, встановлених у помешканні, проте розмір плати у квитанціях за цю послугу може істотно різнитися.

“Соцпакет” (орієнтовно 435 грн): розрахований на квартири лише з газовими плитами. У суму входить здійснення перевірки внутрішніх газопроводів, змащення крана до плити та кранів самого приладу, очистка пальників.

Техобслуговування у приватному секторі індивідуальних будинків коштуватиме значно дорожче: від 1 500 до 2 000 грн. Зокрема, вища вартість обумовлена більшою кількістю техніки (індивідуальні опалювальні котли та газові водонагрівачі, колонки).

Пільги та знижки на ці послуги держстандарти не передбачають.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які оформлюють житлові субсидії на оплату газу, в деяких випадках повинні надати додаткову довідку від Нафтогазу. Йдеться про документ, що підтвердить відсутність боргу за паливо. Отримати такий документ від компанії можна онлайн самостійно.

Ще Новини.LIVE писали, що з 1 жовтня цього року українці отримають оновлені платіжки за розподіл газу. Зміни працюватимуть у рамках вимог Директиви ЄС 2024/1788, що є важливим інструментом у формуванні довгострокової енергостратегії. Передбачається відразу кілька нововведень.