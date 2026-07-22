Лаура Лумер змінила думку про Україну після поїздки до країни

Лаура Лумер в Києві біля зруйнованої будівлі. Фото: Laura Loomer/X

Американська активістка та політична коментаторка Лаура Лумер заявила, що її погляди на Україну змінилися після поїздки до країни. Вона повідомила, що планує оприлюднити відео зі свого візиту та показати, що побачила під час перебування в Україні.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на допис Лаури Лумер в соціальній мережі X.

Лумер розповіла про враження від поїздки та заявила про вплив пропаганди

Американська політична активістка Лаура Лумер заявила, що її уявлення про Україну змінилися після візиту до країни. Про це вона написала у соціальній мережі X, відповідаючи на привітання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з нагоди її приїзду.

Лумер зазначила, що її поїздка викликала значний резонанс, а також заявила, що вже спростувала частину інформації, яку раніше вважала правдивою.

За її словами, багато з того, що вона знала про Україну до візиту, виявилося “спотвореним або лише частково правдивим”. Активістка наголосила, що має намір залишатися в Україні ще деякий час, щоб продовжити своє дослідження та “зібрати факти”.

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Також Лумер повідомила, що планує опублікувати відеоматеріали зі своєї поїздки, аби її аудиторія могла побачити ситуацію власними очима.

Окремо американка висловила думку щодо поширення російської пропаганди в інформаційному просторі США. Вона заявила, що частина уявлень американців про Україну може формуватися під впливом дезінформації, та припустила, що Конгресу США варто провести слухання щодо використання пропаганди для впливу на суспільні настрої.

Лаура Лумер відома як американська політична активістка та прихильниця Дональда Трампа. Її заяви часто викликають широкий суспільний резонанс у США.

Допис Лаури Лумер. Скріншот: X

Новини.LIVE інформували, що в Офісі президента України зазначили, що візит американської журналістки та політичної коментаторки Лаури Лумер може сприяти формуванню більш об’єктивного уявлення про ситуацію в Україні. Там наголосили, що особисте ознайомлення з реаліями країни допомагає краще зрозуміти наслідки російської агресії.

Новини.LIVE також писали, що американська ультраправа блогерка та прихильниця Дональда Трампа Лаура Лумер заявила, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди й протягом тривалого часу поширювала кремлівські тези щодо України. Про це вона розповіла у відеоблозі.