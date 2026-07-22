Як варити молоду кукурудзу: секрет м’яких і солодких качанів за 15 хвилин

Варена кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон молодої кукурудзи хочеться, щоб вона виходила ніжною, ароматною та буквально танула в роті. Досягти такого результату дуже просто, якщо знати кілька секретів приготування. Додавання цукру та вершкового масла зробить зерна ще солодшими, а правильний час приготування допоможе зберегти їхню соковитість.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода кукурудза — 5–6 качанів;

вода — скільки знадобиться;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло — 30 г;

сіль — для подавання.

Кукурудза з вершковим маслом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити кукурудзу, залишивши кілька молодих листків. Викласти частину листя на дно каструлі, зверху розмістити качани та накрити рештою листя. Залити гарячою водою так, щоб вона повністю покривала кукурудзу. Додати цукор і вершкове масло. Довести до кипіння, накрити кришкою та варити молоду кукурудзу 10–15 хвилин. Якщо качани зріліші, час приготування збільшити до 25–40 хвилин. Після вимкнення вогню залишити кукурудзу в гарячій воді ще на 5–10 хвилин. Перед подаванням змастити качани вершковим маслом і посолити за смаком. За бажанням можна додати паприку, сушений часник або тертий сир.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.