Слабкі місця Toyota Highlander: пʼять заводських дефектів надійного авто

Toyota Highlander 2020 року. Фото: netcarshow.com

Середньорозмірний кросовер Toyota Highlander вважається еталоном практичності та сімейного комфорту. Автомобіль випускається з 2001 року в різних модифікаціях з переднім або повним приводом та гібридними силовими установками. Попри високу репутацію та колосальну популярність на ринку, ця модель має низку характерних заводських дефектів. Деякі з них здатні викликати серйозні поломки та вимагати дорогого ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Критичні агрегати

Найбільш небезпечною несправністю є розрив масляних магістралей на версіях з 3,5-літровим мотором V6. Витік мастила призводить до миттєвого падіння тиску в системі, викликаючи масляне голодування двигуна та швидке руйнування циліндрів. Виробник проводив сервісні кампанії для моделей 2008–2011 років випуску, хоча власники машини повідомляють про подібні випадки на екземплярах від 2005 до 2013 року.

Ще однією неприємною болячкою є вихід з ладу 8-ступеневої автоматичної коробки передач Aisin. Поломка супроводжується металевим гулом, проковзуванням передач та раптовою втратою тяги. Проблема з трансмісією трапляється дуже часто і вимагає повної заміни агрегату, що обходиться власникові дуже дорого.

Електроніка та безпека

На кросоверах 2017–2019 років випуску масово виходила з ладу паливна помпа. Несправний модуль не може підтримувати потрібний тиск у системі, через що мотор починає сіпатися та раптово глухне на високій швидкості. Загалом відкликання через дефектну помпу торкнулося понад 1 800 000 машин бренду.

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Проблеми зачепили й системи пасивної безпеки автомобіля. На моделях 2020–2021 років випуску через коротке замикання датчика наявності пасажира не спрацьовувала відповідна подушка безпеки. Крім того, на екземплярах 2023 року випуску виявили дефектний кабель кермової подушки безпеки, через який водій залишався без захисту під час удару.

На тлі інших дефектів передчасний вихід з ладу датчика кисню є найменш небезпечним. Поломка змушує мотор працювати за спрощеним алгоритмом з підвищеною подачею пального, що збільшує витрату та викиди. На відміну від коробки передач, заміна цього датчика коштує недорого й виконується за годину.

Раніше Новини.LIVE писали про кросовери з пробігом Toyota Highlander, яких варто уникати. Цей автомобіль досі має високу вартість перепродажу, але при виборі вживаної моделі слід буди обережними.

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