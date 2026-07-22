Суд покарав чоловіка, який зливав місця перебування ТЦК у Прилуках

Перевірка документів. Фото ілюстративне Львівський ОТЦК та СП

У Прилуках Чернігівської області судили чоловіка, який поширював у Telegram інформацію про місце ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи. За скоєне суд вже ухвалив рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на “Суспільне Чернігів“.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік із січня 2026 року був адміном Telegram-каналу, через який поширював інформацію про пересування мобільних груп ТЦК. Зокрема, він вказував конкретну місцевість та публікував орієнтири.

“Такі повідомлення поширював серед жителів Прилук та Прилуцького району через відповідний Telegram-канал, що призвело до невиконання заходів з оповіщення військовозобов`язаних у повному обсязі”, — сказано у справі.

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Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та заявив, що “щиро кається в скоєному та просить суд суворо не карати”. Він також запевнив, що надалі не допускатиме подібних дій, і попросив врахувати те, що він перерахував 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

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Рішення суду

Суд прийшов до висновку, що чоловік винний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, кваліфікувавши його дії за ч. 1 ст. 114-1 ККУ. За результатами розгляду справи йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив засудженого від реального відбування призначеного покарання, встановили для нього іспитовий строк тривалістю один рік.

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Ухвалений вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Чернігівському апеляційному суді. На це є 30 днів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

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Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.