Верховна Рада не пішла на канікули, заявив нардеп Фролов

Депутати голосують в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

Народний депутат України Павло Фролов відреагував на місячну перерву в роботі Верховної Ради. Він запевнив, що про жоден відпочинок не йдеться.

Про це депутат від фракції “Слуга народу” сказав в ефірі “Ранок.LIVE“.

Чи на “канікулах” Верховна Рада?

“Насправді ми не пішли на канікули. Оголошена перерва в пленарному засіданні… В мене відпустки немає, ми працюємо в регіонах”, — сказав нардеп, реагуючи на обурення українців через місячну перерву в роботі Верховної Ради.

Водночас Павло Фролов наголосив, що попри офіційно призначену жатку наступного засідання 18 серпня, народні обранці в разі нагальної потреби або термінового подання готові оперативно повернутися до сесійної зали.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк теж прокоментувала паузу. Вона зазначила, що перерва триває лише в пленарних засіданнях, тоді як комітети займаються підготовкою законопроєктів.

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