Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп схвалив ядерну угоду з Саудівською Аравією. Цей документ може призвести до того, що країна почне збагачувати власне паливо для цивільних реакторів, не дотримуючись при цьому “золотих стандартів”.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Що відомо про ядерну угоду між США та Саудівською Аравією

Як пише видання, Міністерство енергетики США оголосило про підписання угоди в середу. Далі її буде направлено до Конгресу для обов’язкового розгляду.

За словами американського чиновника, угода, більш відома як угода 123, розрахована на 30 років і передбачає надання американськими компаніями технологій та експертних знань для розвитку саудівської програми.

Однак CNN уточнює, що будь-яка угода, яка надасть Саудівській Аравії доступ до ядерних технологій, може викликати суперечки як усередині країни, так і в ширшому сенсі на Близькому Сході. Причина в тому, що можливість збагачення ядерного палива теоретично може згодом призвести до створення ядерної зброї.

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Міністр енергетики Кріс Райт у заяві, що супроводжує оголошення про підписання угод, стверджує, що «ці угоди відповідають найвищим стандартам ядерної безпеки та нерозповсюдження».

Раніше CNN повідомляло, що адміністрація протягом кількох місяців зволікала з укладенням угоди через побоювання щодо війни з Іраном, а також можливого несхвалення з боку Конгресу.

Підсумовуючи, видання додало, що перш ніж можна буде розпочати збагачення урану, спільна американо-саудівська група повинна буде вивчити доцільність та комерційну життєздатність цього процесу. Причому американці побудують об’єкт, не передаючи Саудівській Аравії секретні технології.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні керівник ОП Кирило Буданов заявив, що країнам без ядерної зброї дуже важливо знайти інші реальні методи забезпечення безпеки. За його словами, зараз у світі є багато технологічних варіантів захисту від нападів.

Також ми розповідали, як 30 років тому Україна втратила статус ядерної держави.