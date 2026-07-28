Ощадбанк може нарахувати 120 000 грн за деякі операції: що необхідно зробити

Жінка з телефоном, банківське відділення. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови “Ощадбанк” можуть долучитися до акційної програми з розіграшу сертифікатів номіналом 120 000 грн на родинні подорожі. Така можливість стане доступна у разі виконання певних вимог до 11 серпня 2026 року.

Про те, за яких умов можна стати власником сертифіката, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк може надати сертифікат на подорож

Як розповіли у фінустанові, йдеться про спільну ініціативу з найбільшою в Україні мережею продуктових супермаркетів “АТБ” — акційну програму під назвою “Яскраве літо з карткою АТБ від Visa”.

Згідно з нею, клієнти, які розрахуються карткою АТБ від Visa та Ощадбанку зможуть стати учасниками розіграшу сертифікатів на родинну подорож чи тревел-валізу з подарунками.

У рамках програми банк щотижня розігрує:

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по одному сертифікату на подорож номіналом 120 000 грн;

по п’ять стильних валіз “Have a rest” із корисними гаджетами (навушники JBL, тревел-кейс).

Акція охоплює всю територію України в магазинах мережі ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” за винятком територій, що визнані відповідно до законодавства як тимчасово окуповані, територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних/бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні/блокуванні, а також територій, де фактично ведуться бойові дії або є реальна загроза.

Як взяти участь в акційній програмі від Ощадбанку

За даними банку, в акції можуть взяти участь повнолітні дієздатні громадяни України-резиденти, які:

Є власниками картки АТБ від Visa від Ощадбанку; Отримали через застосунок АТБ та застосунок інформацію про акцію або ознайомилися з рекламними матеріалами в мережі АТБ-маркет; У період проведення акції здійснили з використанням картки АТБ розрахунки на суму від 500 грн; Зареєстрували 12-значний код з чеку на сайті або в застосунку АТБ по 11 серпня 2026 року включно.

Для реєстрації коду учасник акції повинен виконати такі дії:

зайти на сторінку акції АТБ шляхом вводу в поле програми-браузера адреси сайту;

обрати місто проведення акції;

знайти чинну акцію “Яскраве літо з карткою АТБ від Visa”;

натиснути на розділ “Зареєструвати код”;

заповнити поля позначені зірочкою, що є обов’язковими;

написати номер мобільного телефону та ввести код, що надійде в смс-повідомленні;

підтвердити згоду з умовами акції;

зареєструвати код.

У разі некоректного заповнення форми на екрані з’явиться повідомлення про некоректно введену інформацію. В такому випадку учасник повинен повторно ввести інформацію і знову натиснути на кнопку “Зареєструвати код”.

Для входу в “Особистий кабінет” клієнт має ввести номер мобільного телефону, який зазначив під час реєстрації та код із 6 цифр, що надійде в смс-повідомленні для підтвердження номера мобільного телефону.

Під час реєстрації потрібно використовувати один і той же номер мобільного телефону, інакше коди не будуть акумулюватися та не вважатимуться зареєстрованими одним учасником акції. Під час реєстрації можна вказати тільки номер українського GSM-оператора.

“За весь період акції учасник може отримати не більше ніж одне заохочення у кожному етапі. Визначення переможців проводиться організатором у 4 етапи у прямому ефірі на сторінці АТБ шляхом випадкового комп’ютерного вибору з бази акції за допомогою цифрового генератора випадкових чисел”, — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти у разі помилкового переказу коштів в Ощадбанку. За даними фінустанови, у такому разі важливо розуміти, куди пішла сума, а далі вже діяти. Зокрема, якщо картка або рахунок виявляться недійсними, то система автоматично відхилить платіж або згодом поверне гроші.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк надає можливість відкриття цифрових карток онлайн навіть тим, хто не є клієнтом. До цього фінустанова надавала таку можливість лише чинним клієнтам. Передбачаються два підходи у реєстрації. При цьому відкрити можна як дебетові картки, так і кредитні картки.