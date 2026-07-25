Лубінець пояснив, чому оборонців Маріуполя найважче повернути з полону

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Оборонці Маріуполя залишаються однією з найскладніших категорій військовополонених для повернення додому. Водночас Україна не розкриває точну кількість захисників, які перебувають у російському полоні. Першочергово держава прагне повернути важкопоранених, важкохворих та військових, які найдовше залишаються в неволі.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Новини.LIVE.

Лубінець про складнощі у поверненні полонених

За словами омбудсмена, він свідомо не називає публічно кількість українських військовополонених, які досі перебувають у російському полоні. Він пояснив, що це пов’язано з особливостями переговорного процесу з російською стороною.

“Оборонці Маріуполя — одна з найбільш складних категорій для повернення саме з-поміж військовополонених. Цифру публічно я не називаю. Я скажу відверто. Чому? Тому що це така філософія моїх перемовин з Російською Федерацією”, — сказав Лубінець.

Омбудсмен пояснив, що офіційно підтвердженими вважаються лише ті випадки полону, які верифікував Міжнародний комітет Червоного Хреста. Водночас Україна враховує й інформацію з інших джерел. Зокрема, після повернення з полону українські військові повідомляють про побратимів, яких бачили у місцях утримання, після чого ці дані перевіряють і також використовують у роботі.

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Окремо Дмитро Лубінець звернув увагу на військовослужбовців, які мають статус зниклих безвісти. За його словами, наразі таких українських захисників понад 100 тисяч, і частина з них може перебувати в російському полоні.

“Скільки з них можуть бути в російському полоні, ніхто насправді не знає. Але точно частина з них може бути в російському полоні”, — зазначив омбудсмен.

Як приклад Лубінець навів випадок, коли російська сторона офіційно підтвердила перебування в полоні 194 українських військових, які до того вважалися зниклими безвісти. За його словами, ця інформація була отримана у відповідь від тодішньої уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової.

Також омбудсмен повідомив, що станом на сьогодні Україні вдалося повернути 9 613 громадян, з яких 464 — цивільні, а решта — військовополонені. Він наголосив, що це результат спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України та інших державних органів за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів і Об’єднаних Арабських Еміратів.

Лубінець наголосив, що Україна й надалі виступає за обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”. Водночас, за його словами, першочерговим завданням залишається повернення важкопоранених, важкохворих військовополонених, а також тих, хто перебуває в російській неволі найдовше.

“Я не можу змусити росіян всіх повернути, хоча неодноразово виступав з ініціативою проведення обмінних процесів всіх на всіх. Я не можу повернути всіх оборонців Маріуполя, хоча я наполягаю в першу чергу повернути зараз хлопців, які в статусі важко поранених, важко хворих, які в полоні з 2022 року. У нас є хлопці, які в полоні з 2014 року”, — заявив Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що у російському полоні перебувають щонайменше 1 878 верифікованих цивільних українців, однак їхня реальна кількість може бути значно більшою. За словами Дмитра Лубінця, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 16 тисяч цивільних, які можуть утримуватися у РФ або на тимчасово окупованих територіях. Омбудсмен також повідомив, що Україна продовжує працювати над поверненням незаконно утримуваних цивільних громадян.

Новини.LIVE також писали, що на Донеччині правоохоронці розслідують страту українського військовополоненого, якого, за даними слідства, російські військові після допиту розстріляли. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що вже звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через цей воєнний злочин.