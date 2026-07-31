Масований наліт БпЛА на Україну: які дрони випустила Росія за добу

Військовий цілиться. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок п’ятниці, 31 липня, Сили оборони знешкодили 195 із 255 випущених дронів, серед яких були не лише ударні “Шахеди”, а й безпілотники “Гербера”, “Італмас” та імітаційні апарати “Пародія”. Водночас стало відомо про кілька випадків влучань та падіння уламків безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія застосувала дрони по Україні в ніч проти 31 липня

Починаючи з 18:00 30 липня і протягом ночі 31 липня російська армія здійснила масовий пуск безпілотних літальних апаратів. Загалом росіяни випустили по українських регіонах 255 дронів. Серед них зафіксовані ударні апарати типу “Shahed”, зокрема їхні реактивні модифікації, а також дрони “Гербера”, “Італмас” та спеціальні безпілотники-імітатори “Пародія”.

Станом на 08:00 ранку підрозділам Сил оборони України вдалося збити або подавити 195 ворожих цілей.

Статистика збиття станом на 31 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Запуски здійснювалися одразу з кількох напрямків. Ворог використовував майданчики на території Росії, зокрема у місті Курськ та Орел. Окрім цього, зліт дронів відбувався з тимчасово окупованих українських територій, як-от з Гвардійського, що в Автономній Республіці Крим, та з Донеччини.

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Попри активну роботу протиповітряної оборони, уникнути наслідків на землі не вдалося. Військові підтвердили влучання 22 ударних безпілотників, які завдали шкоди на 14 різних локаціях. Крім того, ще на чотирьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих апаратів.

Станом на зараз повітряна атака не завершена. Ворожі дрони продовжують рух в українському повітряному просторі, тому військове командування закликає громадян залишатися в укриттях та суворо дотримуватися правил безпеки до офіційного відбою тривоги.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російська армія поновила використання північнокорейських балістичних ракет для ударів по українських містах після паузи, що тривала із серпня. За словами президента Володимира Зеленського, під час масштабної нічної атаки одна з таких ракет на Криворіжжі знищила родину з п’яти осіб, а загалом по країні кількість жертв сягнула щонайменше дев’яти людей.

У зв’язку з цим український президент Володимир Зеленський терміново звернувся до США із проханням надати велику партію систем ППО та оперативно передати триста ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, щоб захистити країну в зимовий період. На це президент США Дональд Трамп зазначив, що поки не визначився, чи дозволить Україні самостійно виготовляти зенітні ракети Patriot, наголосивши на необхідності обережного підходу до цього питання.