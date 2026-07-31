Пенсія менша за 10 000 грн: українцям нарахують доплати у серпні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року у рамках механізму вікових компенсаційних доплат три категорії громадян зможуть отримати підвищення до пенсії до майже 600 грн. Право надане громадянам, вік яких — понад 70 років, а загальна виплата разом з усіма доплатами, підвищеннями та додатковими пенсіями не перевищує суму у близько 10 000 грн.

Про те, кого торкнеться підвищення, розповідає видання Новини.LIVE.

Надбавки тим, у кого пенсія нижча за 10 000 грн, у серпні

За інформацією Пенсійного фонду, наступного місяця передбачене автоматичне нарахування доплат для громадян після досягнення солідного віку.

Йдеться про компенсації громадянам, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, ініційовані кілька років тому президентом України. Відповідні доплати будуть залежати від віку громадян і матимуть щомісячний характер.

Розмір регулярної компенсаційної виплати прив’язаний до віку пенсіонера і може сягати майже 600 грн. У ПФУ передбачені три категорії людей, які матимуть право на додаткову фінансову підтримку:

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Надбавка у 570 грн — для осіб, яким виповнилося 80 років і вище; Надбавка у 456 грн — для пенсіонерів віком від 75 до 80 років; Надбавка у 300 грн — для громадян, яким виповнилося від 70 до 75 років.

Виплату встановлюють незалежно від виду пенсії, закону, за яким вона призначена, та тривалості страхового стажу. З огляду на це, навіть якщо громадянину надають пенсію за віком, з інвалідності чи за вислугою років — компенсацію нарахують всім однаково.

Головна вимога у праві на надбавки — загальна пенсія громадянина, якому понад 70 років, разом з урахуванням усіх доплат, підвищень та додаткових пенсій не перевищує середню зарплату в Україні, зафіксовану у 2020 році. Йдеться про загальну суму виплати 10 340 грн.

Спеціального звернення для оформлення вікової доплати не вимагають. Пенсійний фонд виплатить додаткові суми разом з основною пенсією після досягнення громадянами 70, 75 або 80 років.

Лише, якщо після дня народження сума пенсії не зміниться, тоді громадянам варто звернутися на гарячу лінію ПФУ для перевірки даних. Також уточнити інформацію можна буде в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Які будуть мінімальні пенсії у серпні

Пенсійний фонд з 1 серпня 2026 року гарантує дотримання мінімального рівня пенсійних виплат залежно від віку та страхового стажу. Якщо у громадянина сума виплати не досягатиме певного порогу, їй держава надасть різницю. А саме:

4 213 грн — особам від 80 років зі стажем у щонайменше 20 років (жінки) або 25 років (чоловіки);

4 050 грн — пенсіонерам 70–80 років зі стажем у мінімум 30 років (жінки) чи 35 років (чоловіки);

3 725 грн — особам до 70 років з аналогічним стажем 30/35 років.

Донарахування до гарантованого мінімуму відбуватиметься щомісяця і буде частиною базової пенсії, а не тимчасовою надбавкою.

У разі, якщо у пенсіонера, якому понад 70 років, страховий стаж менший за 35 років (у чоловіків) або 30 років (у жінок), компенсації розрахують пропорційно до стажу, грунтуючись на базі 4 050 грн. Для людей, яким понад 80 років, зі стажем у щонайменше 20/25 років мінімальна сума також не зможе бути нижчою за 4 213 грн, а для громадян 75–80 років — не нижче 4 050 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому в Україні держава гарантує пенсію у 70% від заробітної плати. За інформацією ПФУ, право на підвищену пенсію отримають родини військових, які зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії РФ. Таких громадян прирівнюють до рідних загиблих. Зокрема, розраховувати на посилену держпідтримку можуть неповнолітні діти, непрацездатні батьки, самотні дружина чи чоловік.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що українці за наявності особливого статусу мають право отримати від Пенсійного фонду додаткову виплату у розмірі 25% від рівня мінімальної пенсії. Йдеться про такі категорії громадян похилого віку, які мають статус учасника бойових дій. Виплата призначається як доплата до основного розміру пенсії.