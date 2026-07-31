Зеленський попросив Трампа домовитися з Маском про Starlink для українських ударів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера США Дональда Трампа щодо використання Starlink для українських дронів над Росією. Це допоможе вражати російські цілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Atlantic.

Starlink для ударів по РФ

Зеленський попросив Дональда Трампа переконати Ілона Маска дозволити використання Starlink для ударів по цілях на території РФ. За даними видання, передусім ідеться про знищення мобільних пускових установок балістичних ракет.

Трамп не дав остаточної відповіді, однак пообіцяв обговорити це питання з Маском. The Atlantic посилається на трьох посадовців, обізнаних зі змістом розмови.

Також видання зазначає, що президент США відповів відмовою на прохання Зеленського надати Україні 300 ракет до Patriot напередодні зими.

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Як писали Новини.LIVE, Дональд Трамп раніше повідомляв, що не впевнений, чи нададуть США Україні ліцензію на Patriot. За його словами, до цього питання слід ставитися обережніше.

Зазначимо, що 28 липня Володимир Зеленський був з візитом у США. Він провів закриті переговори з Трампом, під час яких лідери обговорили ліцензії на Patriot і новий етап переговорів.